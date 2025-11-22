紐森：批評他和加州的人 患了「加州精神錯亂症候群」

我的頻道

編譯廖宜怡╱綜合報導
加州州長紐森最近使用「加州精神錯亂症候群」一詞，回擊批評他和加州的人。（美聯社）
加州州長紐森最近使用「加州精神錯亂症候群」一詞,回擊批評他和加州的人。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）以經常口出「名言」為人所知。他喜歡提醒人們，他「並非一個有意識形態的人」，只不過「歡迎辯論、講究證據」；他也經常形容加州為「美國下一個亮點」，「未來將先從這裡展開」。

舊金山紀事報報導，最近，隨著他可能是民主黨2028年總統候選人的話題不斷升溫，紐森又創造出另一個用語，稱批評他的人罹患了「加州精神錯亂症候群」（California derangement syndrome）。紐森及其幕僚用這一詞來形容批評者，說他們對加州有非理性執念，一心想把加州說成是一個失敗的州。

其實，「加州精神錯亂症候群」一詞是對川普及其支持者創造的「川普精神錯亂症候群」（Trump derangement syndrome）的戲謔仿傚，目的都是為了轉移人們的批評。

紐森新聞辦公室稍早發布兩則相關的人工智慧生成訊息，一則是回應川普稱紐森是「糟糕州長」的影片，內容是一個藥罐上印有「紐森精神錯亂症候群」的處方箋；另一則是回應福斯新聞評論員漢尼提（Sean Hannity ）抨擊加州所得稅和油價的影片，內容是一個人工智慧生成的漢尼提手持類似藥罐說：「啊，我得了典型的加州精神錯亂症候群，常識完全消失了。」

對於播客主持人羅根（Joe Rogan）批評紐森毀了舊金山和加州，紐森回應，羅根也患了「加州精神錯亂症候群」。

紐森在另一個播客節目「高等教育」（Higher Learning）中對主持人說：「人們總是執著聚焦於加州的缺點，卻忽略了它的優點。我的意思是，加州的科學家、工程師、研究人員和諾貝爾獎得主人數都超過美國其他任何一州，是世界第四大經濟體，還擁有最優秀的高等教育體系。」

不過，加州共和黨政治顧問史德茲曼（Rob Stutzman）認為，「加州精神錯亂症候群」的說法或許能受到加州人支持，但這種策略在加州以外地區不一定有效。

史德茲曼說：「紐森的問題在於，他需要贏得那些並不愛加州的選民支持，但暗示他們精神錯亂，未免太傲慢了。」

