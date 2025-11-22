「雙手合併後旋轉」是什麼飛機餐？空服員神祕手語大揭密

一名空服員揭示在機艙內工作時的信號手勢，例如圖中把一雙手掌的掌根併合，再把手指合攏，來表達義式卡爾佐內披薩的「折疊」特質。（取自旅行網EASYJET IG）

一位來自易捷航空的空中服務員揭示一般機組人員在飛機艙內，是如何使用祕密語言來溝通，其中包括用滑稽的動物姿勢來代表不同的餐點。

近日，一位匿名空服員出現在易捷航空官方Instagram頁面上發布的一段影片之中，她透露空服員在機倉內，並非時常能直接交流，因為結合引擎噪音、客艙的有限空間，以及在200多名乘客面前又須謹慎溝通等的各種困難，以致有需要使用一套「隱蔽」的非語言信號系統。這些信號手勢讓空服員能夠快速及安靜地傳遞訊息，特別是在餐點服務期間尤為有用。

上述空服員解釋，乘客要求不同的食物，服務人員用不同的秘密語言來溝通。例如，若有乘客想吃火腿起司三明治，服務員就會做出法式火腿起司三明治（croque monsieur）的手勢，接著該空服員示範用手比畫出鱷魚動作。

她其後又伸出一隻手臂模仿雞翅膀，再把兩隻手掌合併後旋轉，來示意雞肉捲。

至於折疊後內藏餡料的義式卡爾佐內披薩（calzone），空服員通常將雙手掌的掌根併合，再把手指合攏，來表達這種義大利 烤餡餅的「折疊」特質。

▲ 影片來源：Instagram＠easyjet（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

在影片評論區，數十位觀眾紛紛表達了他們的驚訝，其中一位寫道：「實在太厲害了！」

另一位貼文：「我曾見過一位機組人員對另一位機組人員做了這類手勢，我意識到這是內部手語！」

又有人加入說：「我經常看機組人員做這種手勢，我嘗試猜想他們在說什麼，哈哈。」

亦有空服員觀眾分享留言：「我們用另一個手勢表示披薩，就在頭頂上畫一個三角形。若是金槍魚，我們會用兩隻手掌比畫出一條魚的擺動。」