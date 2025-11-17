學費不斷上漲 加大學生爭取理事會投票權

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
為了提高學生影響力，加大學生推動賦予理事會中另一名學生理事投票權。（美聯社）
加大（University of California）擁有約30萬名學生，但其理事會26名成員中的兩名學生成員只有一名擁有投票權。現在，加大學生領袖發起運動，為另一名學生理事爭取投票權。學生們認為，這項舉措將可進一步確保加大政策能反映出學生意願。

CalMatters表示，加大理事會是加大系統的最高決策單位，負責制定所有加大政策，包括是否調漲學費。有些人認為，當只有一名學生理事能代表全體學生投票時，另一名學生理事的看法會被忽略。例如，去年一名學生理事投票贊成提高非本地居民學生的學費，另一名學生理事則持反對意見，但他卻沒有投票權。

依加大理事會現行政策，不享有投票權的學生在理事會的第一年擔任「候任理事」，第二年才正式成為享有投票權的理事。如果加大賦予第二名學生理事投票權，他們的政策將和州大（California State University）和社區大學（California Community College）一致。州大和社區大學賦予兩名學生理事投票權是在本世紀初立法通過。

為了提高學生在加大理事會上的影響力，由加大學生和學生組織組成的加大學生會（UC Student Association）今年積極倡導為第二名學生理事爭取投票權。

不過，CalMatters指出，加大理事會政策不能透過立法修改，但可以透過理事會投票表決，或透過州議會和加州選民共同批准的憲法修正案來修改。與州大和社區大學不同，加大是根據加州憲法成立的，為一自治體系，立法機構對其監管的權力十分有限。加州一位檢察長曾將加大理事會比喻為加州政府的一個部門，與立法、司法和行政等部門平起平坐。

支持學生希望，這項修正案能在明年議會議程結束前獲得通過，以便能被列入2026年11月選舉的選票。

