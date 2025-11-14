加大研究：乾旱加劇人類、野生動物衝突

加州大學的一項研究發現，人類與野生動物之間的衝突，會在某些特定氣候情況下加劇。圖為一隻在加州伊利西安公園(Elysian Park)遊蕩的郊狼。(美聯社)

舊金山 紀事報報導，加州的乾旱不僅加劇了水資源短缺的問題，也加劇了人類與野生動物之間的緊張關係。12日發表在科學進展（Science Advances）期刊上的一項研究發現，在加州乾旱時期，人與動物之間的衝突顯著增加，例如太浩湖的熊闖入住家、蘇諾瑪縣的美洲獅吃羊，以及舊金山的郊狼推翻垃圾桶等事件。

科學家長期以來一直推測，乾旱以及其他氣候擾動，例如野火和熱浪，會改變人與動物的互動方式，這通常是因為兩者之間最終會被迫互相接近。這項新研究被認為是首次對這種緊張關係進行數量化。

研究人員發現，年降雨量僅減少一吋，就會導致某些食肉動物與人類的衝突增加高達3%──在降雨量大幅減少的年份，這種增幅會迅速累積。在氣候乾燥時期，山貓、郊狼和美洲獅與人類的衝突增幅最大，雜食動物黑熊的增幅也相當顯著。

研究人員指出，隨著氣候變遷導致乾旱加劇，人與野生動物之間的衝突只會更加頻繁。他們建議，為了因應可能出現的諸多問題，人類和動物都應該做出相應的調整。

「我們必須同舟共濟，」該研究的主要作者、戴維斯加大和洛杉磯加大 的博士後研究員卡爾霍恩（Kendall Calhoun）說道，「我的主要觀點是，我們要積極主動，才能在這個快速變化的時代與野生動物和諧共處。」

卡爾霍恩及其同事提出的建議包括一些短期措施，例如在乾旱時期為野生動物提供水源，就像最近公園管理員在雷耶斯角為口渴的麋鹿注滿水槽那樣。這些建議也包括一些長期策略，例如為動物保留更多的土地和水源。至於如何幫助人類，其中一項建議是補償因野生動物造成的農作物和牲畜損失的農民。

研究人員在分析中查閱了2017年至2023年間加州魚類和野生動物管理局收到的2萬2990份野生動物造成損害和滋擾的報告。然後，他們建立了統計模型，以幫助評估降雨對這些報告事件的影響。