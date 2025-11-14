我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

加大研究：乾旱加劇人類、野生動物衝突

編譯林思牧／綜合報導
加州大學的一項研究發現，人類與野生動物之間的衝突，會在某些特定氣候情況下加劇。圖為一隻在加州伊利西安公園(Elysian Park)遊蕩的郊狼。(美聯社)
加州大學的一項研究發現，人類與野生動物之間的衝突，會在某些特定氣候情況下加劇。圖為一隻在加州伊利西安公園(Elysian Park)遊蕩的郊狼。(美聯社)

加州大學的一項研究發現，人類與野生動物之間的衝突，會在某些特定氣候情況下加劇。

舊金山紀事報報導，加州的乾旱不僅加劇了水資源短缺的問題，也加劇了人類與野生動物之間的緊張關係。12日發表在科學進展（Science Advances）期刊上的一項研究發現，在加州乾旱時期，人與動物之間的衝突顯著增加，例如太浩湖的熊闖入住家、蘇諾瑪縣的美洲獅吃羊，以及舊金山的郊狼推翻垃圾桶等事件。

科學家長期以來一直推測，乾旱以及其他氣候擾動，例如野火和熱浪，會改變人與動物的互動方式，這通常是因為兩者之間最終會被迫互相接近。這項新研究被認為是首次對這種緊張關係進行數量化。

研究人員發現，年降雨量僅減少一吋，就會導致某些食肉動物與人類的衝突增加高達3%──在降雨量大幅減少的年份，這種增幅會迅速累積。在氣候乾燥時期，山貓、郊狼和美洲獅與人類的衝突增幅最大，雜食動物黑熊的增幅也相當顯著。

研究報告主筆卡爾霍恩（Kendall Calhoun）(kendallcalho...
研究報告主筆卡爾霍恩（Kendall Calhoun）(kendallcalhoun3.wixsite.com)

研究人員指出，隨著氣候變遷導致乾旱加劇，人與野生動物之間的衝突只會更加頻繁。他們建議，為了因應可能出現的諸多問題，人類和動物都應該做出相應的調整。

「我們必須同舟共濟，」該研究的主要作者、戴維斯加大和洛杉磯加大的博士後研究員卡爾霍恩（Kendall Calhoun）說道，「我的主要觀點是，我們要積極主動，才能在這個快速變化的時代與野生動物和諧共處。」

加州大學的一項研究發現，人類與野生動物之間的衝突，會在某些特定氣候情況下加劇。(...
加州大學的一項研究發現，人類與野生動物之間的衝突，會在某些特定氣候情況下加劇。(示意圖, Copilot AI生成)

卡爾霍恩及其同事提出的建議包括一些短期措施，例如在乾旱時期為野生動物提供水源，就像最近公園管理員在雷耶斯角為口渴的麋鹿注滿水槽那樣。這些建議也包括一些長期策略，例如為動物保留更多的土地和水源。至於如何幫助人類，其中一項建議是補償因野生動物造成的農作物和牲畜損失的農民。

研究人員在分析中查閱了2017年至2023年間加州魚類和野生動物管理局收到的2萬2990份野生動物造成損害和滋擾的報告。然後，他們建立了統計模型，以幫助評估降雨對這些報告事件的影響。

加州大學 舊金山 洛杉磯加大

上一則

Astiva Health提供量身訂製健康福利

下一則

亞凱迪亞白人/秘魯混血兄 唱鄧麗君金曲風靡聖蓋博谷

延伸閱讀

50號法案以西裔為主重劃選區？司法部起訴加州

50號法案以西裔為主重劃選區？司法部起訴加州
不敵聯邦施壓？加州將撤銷1萬7000移民的商業駕照

不敵聯邦施壓？加州將撤銷1萬7000移民的商業駕照
與鄰為善

與鄰為善
日本熊害事件增 美國國務院罕見發「野生動物」警示

日本熊害事件增 美國國務院罕見發「野生動物」警示
遼寧傳野豬市區狂奔、路人尖叫逃竄 官方：已控制局面

遼寧傳野豬市區狂奔、路人尖叫逃竄 官方：已控制局面
峇哥國家公園

峇哥國家公園

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌