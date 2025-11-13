新學期起 加州4歲童上「學前班」一律免費

Lucille Smith Elementary學校內，幼兒園生（包括TK學生）在午膳休息時間，學習製作傳統墨西哥剪紙掛飾。（Lucille Smith Elementary於Instagram的貼文）。

在加州 ，現時所有四歲兒童皆可免費入學，就讀一年幼兒園前的學前班，這個新年級稱為「過渡幼兒園」（Transitional Kindergarten，簡稱TK），是加州普及學前教育計畫的一部分。兒童完成TK課程後，就可入讀一年制的公立幼兒園。

在過去，TK在加州雖然都是免費，由政府資助，但只有那些因年歲稍長幾個月而錯過了入TK的兒童，才可免費入讀。但到2021年，加州州長紐森 和州議會通過耗資27億美元，擴展TK，令有所有4歲兒童均可在2025-2026學年免費入讀TK，作為私立學前教育的另類選擇，為家長節省大量開支。

家長現有不同選擇：政府提供的免費TK、其他學前預備如全日制托兒服務等，應該如何選擇？把孩子送到以學校為本環境下的TK重要嗎？重視玩樂的TK又意味著什麼？

媒體LAist的記者在一天內走訪了南洛杉磯（Southland）三個不同的TK教室，綜合報導以下所見五項孩子所學內容。

適應正規學校的息規律、日程

學習適應未來幼兒園正規學校環境的作息規律、日程及老師指示，例如跟隨早晨鈴聲、小息時間、午餐和放學安排；也學會聽從指示和排隊，有些孩子還學習到食堂吃午餐。

教師希望小孩感受到上學的快樂、被愛和受歡迎。TK作為進入正式幼兒園的過渡，老師採用方法協助兒童接受學校環境，如在課室播放輕柔音樂；或先讓他們自由玩樂，再回到墊子上討論學習。

學習社交和與人溝通

孩子學習自信、積極思維、表達和調節情緒、解決難題、化解人際矛盾（如爭玩具）、與人分享等。

在唐尼（Downey）的普萊斯小學（Price Elementary），教室牆上貼著下面句子，讓老師引導孩子自我肯定：「我很安全、友善，我很重要，我能作正確選擇、能做困難的事，能解決我的所有難題！」

認識數字、形狀和字母

不須做習題功課，而是在玩樂中學習字母、數字和形狀。例如以小光劍在空中描繪字母、用泥膠模塑字母形狀、透過塑膠玩具辨認數字和圖案。

瑪格麗塔小學（Marguerita Elementary）教師拉爾斯頓（Claudia Ralston）說：「這是透過玩樂達至學習目的，過程中接觸數字、顏色和書寫……，卻不做練習題。」

建立精巧動作技能

學習運用身體做事，建立精巧動作技能，例如用動力沙捏出假蛋糕、拼砌樂高積木、切割泥膠、玩恐龍玩具學習按顏色分類、鍛鍊手眼協調和視覺辨別能力；或在午餐時，學會打開牛奶盒或鬆餅包裝；在體育課堂上學習平衡身體或走直線，以培養空間感知能力。

學習獨立

培養自信心和學會獨立，例如初次離開父母，就須學會自己背書包或上廁所。有些TK課室設有遊戲區，讓孩子自主探索；老師又會鼓勵孩子，在去找老師協助之前，先和同學商討進行甚麼活動。

家長拉米雷斯（Crystal Ramirez）反映她的4歲孩子自今年上學TK課程後的轉變：「他現在多了社交，說話也多了，亦更願意表達自己。」