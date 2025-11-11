我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

選區重畫通過 催化加州藍紅「一邊一國」分治意圖

記者楊青／綜合報導
共和黨籍州眾議員蓋拉格提出的加州分州地圖。（James Gallagher辦公室提供)
共和黨籍州眾議員蓋拉格提出的加州分州地圖。（James Gallagher辦公室提供)

加州4日通過第50號提案（Proposition 50），民主黨在2026年中期選舉中有望再增加五個聯邦眾議席。加州深藍版圖進一步擴大，同時引發保守派強烈反彈。一名共和黨州眾議員近日提出將加州一分為二的構想，倡議不同理念的選民分州而居，分州而治，在財政與法律等方面切割。

加州眾議會第23號聯合決議提案（Assembly Joint Resolution 23）由共和黨籍州眾議員蓋拉格（James Gallagher，R–East Nicolaus）提出，內容主張以保守派為主的加州內陸35個縣作為基礎，成立一個新州，涵蓋北加州大部分地區、內華達山脈、中谷（Central Valley）與內陸帝國。

蓋拉格近日向沙斯達縣（Shasta County）縣政委員會說明提案時表示，第50號提案是推動此構想的「主要催化劑」。他指出，加州長期由民主黨掌控的議會使加州沿海地區在政治上掌握壓倒性優勢，而內陸居民長期被邊緣化。現實是，沿海地區擁有超級多數，他們投票時只顧自身利益，對內陸地區毫不關心。他並批評州政府長期忽視高電價、犯罪、遊民與野火遷徙等問題。

蓋拉格坦言分州計畫面臨艱鉅挑戰，但他強調若地方社區自下而上團結行動，實現目標並非不可能。

事實上，早在20世紀40年代就有人提出過加州分州的構想。從1940年代「傑佛遜州運動」（State of Jefferson）開始，北加多縣就曾要求脫離南加州主導的政治體系；2018年，矽谷投資人Tim Draper也曾發起「三分加州」公投，但被州最高法院駁回。

但蓋拉格的提案目前已得到保守派愈來愈多支持。支持意見認為，分州而治的好處不僅給不同理念和訴求的民眾提供更為合理的選擇，同時保證財政和法律上的分家，避免占有優勢的一方綁架另一方的財政。支持意見表示，以目前加州議會「深深藍」的政治形態，紅色選民利益遠被忽略。

民主黨議員則批評分州構想是「政治作秀」。洛杉磯民主黨州參議員Maria Duran認為，加州的力量在於多元與包容，而不是分裂。面對挑戰，應該尋求合作，而非切割。

政治學者則認為，這項提案象徵加州政治撕裂的擴大。加州大學戴維斯分校政治系教授Alan McKay分析，分州可能性極低，但它反映出沿海與內陸在文化、經濟與政治價值上的巨大落差。這種對立在第50號提案通過後更為鮮明。觀察人士指出，即使此案難以成真，卻凸顯了加州長期存在的地區差距與政治極度不平衡，也成為2026年中期選舉不可忽視的風向標。

縱觀美國歷史和加州歷史，分家也並非首次，一個名為「 新加州」的民間組織已長期主張拆分加州為兩州，意將洛杉磯、金山灣區和首府沙加緬度之外的地區成立為新加州，並訂在今年11月11日「公投」，尋求多數人支持向國會提出成立新州的申請案 。而歷史上分家的成功案例是內戰期間，維吉尼亞州因宗教與奴隸制度分歧而分裂為現今的維吉尼亞州與西維吉尼亞州

「新加州」運動團體主張的新加州包括洛杉磯、金山灣區和沙加緬度三個都會以外的區域。...
「新加州」運動團體主張的新加州包括洛杉磯、金山灣區和沙加緬度三個都會以外的區域。（新加州網頁）

加州大學 西維吉尼亞州 民主黨

上一則

中醫師滅門案9年後塵埃落定 兇嫌問網路靈媒「我會被抓嗎？」

延伸閱讀

選區重畫案通過 催化加州藍紅「一邊一國」分治意圖

選區重畫案通過 催化加州藍紅「一邊一國」分治意圖
川普喊普發2000元關稅紅利 財長：未有正式提案

川普喊普發2000元關稅紅利 財長：未有正式提案
帕迪亞宣布不選加州州長 留任參院「繼續這場戰鬥」

帕迪亞宣布不選加州州長 留任參院「繼續這場戰鬥」
新建的朱拉維斯塔大學明年開課 還差實體校地

新建的朱拉維斯塔大學明年開課 還差實體校地
報告：加州城移民中心 可能危及身心障礙者

報告：加州城移民中心 可能危及身心障礙者
西雅圖通過13億教育房產稅提案 擴大幼教與學童服務

西雅圖通過13億教育房產稅提案 擴大幼教與學童服務

熱門新聞

理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
好市多推出秋冬十大超值好物。（記者邵敏／攝影）

好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過

2025-11-03 15:53
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30