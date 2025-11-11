選區重畫通過 催化加州藍紅「一邊一國」分治意圖

共和黨籍州眾議員蓋拉格提出的加州分州地圖。（James Gallagher辦公室提供)

加州4日通過第50號提案（Proposition 50），民主黨 在2026年中期選舉中有望再增加五個聯邦眾議席。加州深藍版圖進一步擴大，同時引發保守派強烈反彈。一名共和黨州眾議員近日提出將加州一分為二的構想，倡議不同理念的選民分州而居，分州而治，在財政與法律等方面切割。

加州眾議會第23號聯合決議提案（Assembly Joint Resolution 23）由共和黨籍州眾議員蓋拉格（James Gallagher，R–East Nicolaus）提出，內容主張以保守派為主的加州內陸35個縣作為基礎，成立一個新州，涵蓋北加州大部分地區、內華達山脈、中谷（Central Valley）與內陸帝國。

蓋拉格近日向沙斯達縣（Shasta County）縣政委員會說明提案時表示，第50號提案是推動此構想的「主要催化劑」。他指出，加州長期由民主黨掌控的議會使加州沿海地區在政治上掌握壓倒性優勢，而內陸居民長期被邊緣化。現實是，沿海地區擁有超級多數，他們投票時只顧自身利益，對內陸地區毫不關心。他並批評州政府長期忽視高電價、犯罪、遊民與野火遷徙等問題。

蓋拉格坦言分州計畫面臨艱鉅挑戰，但他強調若地方社區自下而上團結行動，實現目標並非不可能。

事實上，早在20世紀40年代就有人提出過加州分州的構想。從1940年代「傑佛遜州運動」（State of Jefferson）開始，北加多縣就曾要求脫離南加州主導的政治體系；2018年，矽谷投資人Tim Draper也曾發起「三分加州」公投，但被州最高法院駁回。

但蓋拉格的提案目前已得到保守派愈來愈多支持。支持意見認為，分州而治的好處不僅給不同理念和訴求的民眾提供更為合理的選擇，同時保證財政和法律上的分家，避免占有優勢的一方綁架另一方的財政。支持意見表示，以目前加州議會「深深藍」的政治形態，紅色選民利益遠被忽略。

民主黨議員則批評分州構想是「政治作秀」。洛杉磯民主黨州參議員Maria Duran認為，加州的力量在於多元與包容，而不是分裂。面對挑戰，應該尋求合作，而非切割。

政治學者則認為，這項提案象徵加州政治撕裂的擴大。加州大學 戴維斯分校政治系教授Alan McKay分析，分州可能性極低，但它反映出沿海與內陸在文化、經濟與政治價值上的巨大落差。這種對立在第50號提案通過後更為鮮明。觀察人士指出，即使此案難以成真，卻凸顯了加州長期存在的地區差距與政治極度不平衡，也成為2026年中期選舉不可忽視的風向標。