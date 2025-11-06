我的頻道

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

研究：提早餵花生 有助孩童避免過敏

編譯陳盈霖／綜合報導
研究表明，嬰兒時期接觸花生製品，能有效預防兒童日後出現嚴重花生過敏情況。（美聯社）
KTLA 5電視台報導，十年前一項劃時代研究證明，讓嬰兒及早接觸花生製品，能有效預防日後發生嚴重花生過敏。近日刊登在「美國兒科學期刊」（Pediatrics）一項最新研究發現，這項做法正產生重大影響，約6萬名兒童因此避免危及生命的嚴重花生過敏情況。

自2015年起，醫界首次建議在嬰兒四個月大時，逐步餵食花生類食物。這項新指南打破過去數十年「延遲接觸過敏原」傳統觀念。研究作者之一，費城兒童醫院過敏症專家兼研究員希爾（David Hill）和研究團隊分析多家小兒科診所電子病歷，追蹤兒童在指南發布前、中、後的食物過敏診斷情形。「我現在可以很確定地說，這項公共衛生指南，讓食物過敏的孩子變少了。」

這項研究結果顯示，自2015年針對高風險族群發布指南以來，零至三歲兒童花生過敏率下降超過27%，2017年擴大推廣該指南後，降幅超過40%。不過，整體美國兒童食物過敏比例仍未下降，目前約有8%孩子受影響，其中超過2%為花生過敏。

過去數十年，醫師普遍建議家長延遲讓孩子接觸花生與其他高過敏食物至三歲左右。而2015年，倫敦國王學院（King's College London）拉克（Gideon Lack）發表開創性的「LEAP試驗」（Learning Early About Peanut Allergy），證明嬰兒時期便接觸花生製品，可降低未來的食物過敏風險80%以上。之後分析表明，這種保護作用在約70%的兒童身上可持續至青春期。

該研究問世後，醫界立即更新指南，呼籲早期引入花生製品，然實際落實的速度仍緩慢。現行於2021年更新的指南，建議嬰兒在四至六個月間就可引入花生及其他主要過敏食物，無需事先篩檢或測試。「不需吃太多，只要少量嘗試，如花生醬、牛奶優格等，讓免疫系統安全地接觸過敏食物。」

