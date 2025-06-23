洛杉磯加大預測：加州下半年經濟看淡 2026年中復甦

洛杉磯加大安德森預測中心指出，加州今年經濟成長將少見地低於全美，失業率年底可能達到6.1%。（路透）

洛杉磯加大 安德森預測中心（UCLA Anderson Forecast）最新經濟分析報告指出，雖然2025年初加州 與全美的經濟表現還算持穩，但在關稅 等極端貿易政策下，同時還有財政的不穩定、移民驅趕導致的就業不足，年中之後的前景看淡，經濟規模縮小、失業率攀高，還有關鍵產業的停滯不前。

經濟預測指出，全美年底的失業率可能攀高至4.6%，一直到2026年都還會增加。通貨膨脹率目前雖然趨穩，但下半年經過季調後可能超過4%，主因還是關稅干擾供需。

另外，加州經濟目前已經出現輕微緊縮，2025年全年的成長率將低於全美，主要是職缺減少與關鍵產業欲振乏力。復甦跡象要到2026年中才會出現，2027年後才有明顯成長。失業率今年可能達到6.1%的高峰，2026年平均5.6%、2027年平均4.4%。

・細項分析

１.美國：經濟表現受到政治的嚴重干擾，關稅的干擾將逐漸擴及全部製造業與貿易相關產業，而且未來表現很難推估，因為經濟與政治變數的干擾史無前例。烏克蘭、加薩，還有以色列與伊朗的交火；台海部分，中國併吞台灣的意圖越來越明顯，加上美國與中國的關係日趨緊張，不確定性可能增加。

關稅的趨勢仍然難以預測：多數關稅似乎只是談判籌碼，例如中國，只是報告認為，關稅策略可能引發負面結果。其他的關稅目的在於增加國內生產，以國家安全為名的策略可能會更持久。

此外，大又美法案（One Big Beautiful Bill Act）增加的899節（Section 899），形同授與行政部門對外國實體隨意課稅的獨斷權，這種報復課稅行為將使外國更不願意投資美國，結果美國又得增加舉債，更增財政風險。

年初的就業榮景很難持續，年底前失業率可能攀高至4.6%，並一路升進2026年。通膨也是，下半年可能升至4%。此外，10 年期公債殖利率一度攀高至4.7%，目前緩步下跌。實際國內生產總值增長率第一季稍顯收縮，但下半年可能逼近零成長。

２.加州：在2025年之前，經濟表現一直優於全美，但今年卻出現警訊，特別是前四個月就消失了5萬個職缺，失業率也高居5.3%，高於全美平均1個百分點。

科技業、耐久財、娛樂與物流這些傳統強項都陷於停滯；曾在2024年拉抬經濟成長的醫療、教育、政府，今年力道也趨緩。

住房產業的內部壓力，來自遣返政策減少可用工人，關稅又增加進口成本，借款率仍高等等；外部的需求強烈、價格成長，但經濟不確定性增加，都使得開發商更加謹慎，新建許可申請仍未見增加，新屋動工數也處低迷。

報告預測，2025年新建許可將為10萬2000件，2027年底增加至11萬5000件。不過這樣的數據，也代表靠民間新建解決可負擔宅的期待應會落空。

洛杉磯地區與內陸帝國的主力物流產業也在放緩；港口第一季的成長來自於囤貨需求，貨運量未來很難出現明顯成長。因此，整體來說，物流業的職缺今年很難增加。

綜觀2025年，加州經濟成長幅度應該不會超越全美，職缺還可能持續減少。復甦最快的時點是2026年中，2027年才可能出現穩定成長。2025年失業率前低後高，平均在5.8%，2026年降至5.6%、2027年平均4.4%。

職缺增加，2025年為0.1%、2026年0.8%、2027年2.5%；非農職缺各年則分別減少0.1%、增加0.4%與1.9%。實質個人收入三年間可望成長1.6%、1.3%與2.7%。