「國王」、希特勒、@… 11種名字在美禁用

在美國替孩子取名相當自由，但也仍有其規範。（路透）

NBC 4電視台報導，在美國，父母親替孩子取名擁有高度自由，幾乎可選擇任何他們喜愛的名字，然這種自由並非毫無限制，某些名字因違反法律或社會規範被明令禁止。各州也有不同規定，從字數限制到符號使用等都存在一定差異。專家建議替新生兒取名時，需考慮實際需求與文化意涵，避免選擇過於罕見或不易使用的名字。

根據USbirthcertificates.com，被美國法院裁定非法的名字分別為King（國王）、Queen（女王）、Jesus Christ（耶穌基督）、III（三世）、Santa Claus（聖誕老人）、Majesty（陛下）、Adolf Hitler（阿道夫．希特勒）、Nutella（能多益，巧克力醬品牌）、Messiah（彌賽亞）、@（符號＠）、1069（數字1069）。

各州對新生兒取名有自己的指南，通常禁止使用數字、表情符號或特殊字元，部分州有自己特殊命名規範，如加州和新澤西州 禁止使用不雅名字。夏威夷和阿拉斯加州 允許使用源自Kānaka ‘Ōiw和Inupiaq等原住民文化名稱中使用的特殊符號。波浪符號（ñ）在北卡羅來納州允許使用 ，但維吉尼亞州 禁用。

一些州限制姓名字元數。紐約州名字和中間名字最多分別可達30個字元，姓氏不能超過40個字元。德州名字和中間名字總共不得超過100個字元。麻州名字與中間名字和姓氏各自上限為40個字元。亞利桑納州全部不得超過141個字元。

此外，伊利諾和南卡羅來納州，允許在名字中使用數字和符號。密西西比州若父母並未特別要求，新生兒會主動從父姓。路易斯安那州，若母親在嬰兒出生時未婚，或在孩子出生前300天內未婚，嬰兒通常自動從母姓。佛羅里達州，若父母未簽署確認嬰兒名字文件，法院會代為命名。伊利諾州對命名幾乎無限制，允許使用數字和特殊字元。

若父母對如何取名感到困惑，Today.com提供豐富資訊，從海洋到棒球等各類取名靈感。專家建議，取名可考慮以下方法：明確取名風格、現實生活中測試該名字、避免過於「可愛」的名字、對自己取名的決定充滿信心。專家還建議避免使用過於「匹配」或過於罕見的名字。若取名後對名字有意見，也能依法隨時更名。