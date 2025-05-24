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禁售燃油車爭議 華人：產業、環保宜並重

記者啟鉻／洛杉磯報導
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舊金山新建的室內電動車充電站的充電艙。 （美聯社照片）
舊金山新建的室內電動車充電站的充電艙。 （美聯社照片）

聯邦國會近日相繼由眾議院與參議院通過決議，推翻加州2035年起全面禁止銷售新燃油車的政策，引發全美熱烈討論，使得原本被視為引領全國邁向電動車時代的重要標誌遭遇重大挫折。對此，南加州多位民選官員、社區領袖與專業人士認為，政府推動政策不能一刀切，照顧民眾意願，經濟利益與環境保護並重。

西柯汶那市市長吳桐淮認為，電動車、油電混合車與傳統燃油車應該透過市場競爭自然發展，而非由政府強制推動。他批評加州2035年禁售新燃油車的政策過於極端，並指出電動車電池若無妥善處理，將對環境造成二次汙染。他強調，目前許多高端車款仍以燃油為主，不僅維修方便，轉售價值也較高。

核桃市前市議員秦振國則指出，加州許多能源政策與現實脫節。他質疑若全面轉向電動車，電力供應不足難以解決，可能要依賴燃油發電，與環保初衷背道而馳。他表示，國會此次介入是基於對加州實際條件的考量，亦反映出對環境與能源平衡的務實態度。

聖蓋博市議員丁言愉主張，政策應兼顧各族群需求，避免一刀切。他以中餐廚房為例指出，全面改用電力將影響傳統中餐料理的烹飪方式。此外，也對聯邦干預州政策表示質疑，認為應尊重地方自治與多元解決方案，例如推動氫能車等選項。

華裔律師劉龍珠強調，加州此政策將對經濟與民生造成衝擊，並可能衍生腐敗空間。他認為，川普政府推動能源自主、製造業回流的政策方向，與否決加州禁售燃油車政策一致，有其經濟與產業考量。

東谷社區居民張騰軍表示，自己長期使用傳統汽車，主張政府應以民意為依歸，而非偏袒任何車廠或能源企業。他認為，無論政策取向如何，應以民眾使用便利與實際需求為優先。

環保專家汪康熙則從環境角度出發，提醒燃油車增加會導致空氣中二氧化碳濃度升高，影響整體空氣品質。不過他也坦言，若電動車電池回收處理機制未健全，亦將造成新的環境問題。

羅蘭岡華協主席、羅蘭學區教委陳正治表示，國會的決定是正確的。當年洛杉磯空氣汙染很嚴重，直到最近20年來空氣品質才有大幅改進。加州前幾任政府合情合理管制汽車排煙減低汙染的政策功不可沒。 雖然空氣品質仍需繼續改進，但是加州無必要推行如此嚴厲政策奪走州民選擇權利。選擇權應該留給州民，讓油車電車市場自然消長。

加州州長紐森表示，川普政府開倒車將使美國再度陷入煙霧環境。（美聯社圖片）
加州州長紐森表示，川普政府開倒車將使美國再度陷入煙霧環境。（美聯社圖片）

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