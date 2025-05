德州大學總校長米利肯 8月1日接任加大新總校長

現任德州大學總校長米利肯(James Milliken)獲任命為加州大學系統下一任總校長,8月1日生效。圖為米利肯接受高等教育節目訪談畫面 。(youtube螢幕截圖)

正值全美高等教育備受政治勢力侵擾之際,加州大學 系統在「關鍵時刻」任命德州 大學總校長為下任總校長,他將於8月1日上任。

舊金山紀事報報導,68歲的米利肯(James Milliken)是一位資深的高等教育領導者,在擴大入學機會和管理龐大的大學系統方面有著豐富的經驗,他於2日被任命為加州大學下一任總校長,在政治審查和動盪時期接下這個重任。他曾是紐約市立大學(City University of New York,簡稱CUNY),目前是德州大學(University of Texas)系統的總校長。

他將成為加大系統的第22任總校長,接替行將退休 的德瑞克醫師(Michael Drake M.D.)。74歲的德瑞克將於7月底退休,先休假一段時間再返回教職。

米利肯的任命正值加州大學系統面臨困境之時,最近聯邦司法部對加大所有分校展開調查,尋找反猶太主義的證據。該系統是數十個面臨聯邦政府前所未有的學生政治活動審查的院校之一,尤其是去年全國各地校園爆發的反以色列學生抗議活動。

米利肯在消息發布後表示:「人們對高等教育的信心處於幾十年來的最低水平。很明顯,我們必須繼續投資世界上最成功的高等教育模式。」

川普政府也終止加州各學府數億美元的研究經費,引發教授和校園行政人員的廣泛焦慮。由於預計聯邦資金將減少,德瑞克上個月鼓勵校園凍結招募。

加大校董會主席萊利(Janet Reilly)在投票前表示:米利肯校長體現了加州大學社群目前所需要的品質和領導經驗。他了解加大對加州和國家的貢獻有多麼重要,並且在高等教育發生前所未有的變革時期,他擁有數十年領導公立學府的經驗。

在2日的會議上,萊利稱這是加州大學系統的「關鍵時刻」,該系統為大約30萬名學生提供教育。米利肯校長正是在最合適的時機,為加州大學做出最佳貢獻的人選。加大系統共有柏克萊加大、洛杉磯加大、爾灣加大、舊金山加大、聖地牙哥加大、聖塔巴巴拉加大、 聖塔克魯茲加大、默塞德加大、河濱加大及戴維斯加大等十所知名大學。