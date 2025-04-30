緬甸希望小學募款音樂會 5/4登場

「緬甸希望小學募款音樂會」海報。（主辦單位提供）

太平洋學校基金會（Pacific Academy Foundation）和辣木基金會將於5月4日合辦「緬甸 希望小學募款音樂會」，希望籌款10萬美元，在緬甸重建希望小學，讓災區孩子能繼續上學。

3月28日，緬甸發生百年來最強地震 ，造成嚴重災情，至今罹難人數已經超過3600人，緬甸人民受多年戰亂之苦，地震後更是民不聊生。在災情中最可憐的是孩童，地震前已經有600萬兒童飢餓、失學，這次有1800所學校被震毀，失學問題更為嚴重。

太平洋學校校長Kelly Chu介紹，「緬甸希望小學募款音樂會」由太平洋學校基金會樂團（PAFO）演出，音樂會演奏曲目包括貝多芬Symphony No. 5「命運交響曲」，史特勞斯「藍色多瑙河」，馬斯內「泰伊思」冥想曲等。

PAFO創立於2018年，積極參與公益演出，關愛弱勢群體，已迅速成長為南加州 最高水準的青少年樂團之一。辣木基金會是在加州成立的501c3 非營利組織，所有捐款都可以抵稅。EIN: 55-0822271

「緬甸希望小學募款音樂會」舉辦時間5月4日下午6時45分，地點Irvine United Congregational Church ，地址4915 Alton Parkway, Irvine, CA 92604

網上購票：https://www.pacificacademyfoundation.org/product-page/fundraising-concert-for-the-myanmar-hope-primary-school

捐款支持緬甸希望小學：https://www.paypal.com/us/fundraiser/charity/2073747