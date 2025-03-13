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太陽能板老用戶 加州公用事業委員會擬補收裝置費

編譯胡立宗／綜合報導
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加州公用事業委員會建議對太陽能板用戶回溯收費，引起強烈批評 。（FOX 26電視台畫面）
加州公用事業委員會建議對太陽能板用戶回溯收費，引起強烈批評 。（FOX 26電視台畫面）

州長紐森要求加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）研議降低全州電費的方案，委員會也提出方案，但這個案子卻受到猛烈批評，因為他們打算向某個時點前安裝家用太陽能板的人，徵收過去的裝置費。

公用事業委員會提出35頁的報告中指出，在新制實施前安裝太陽能板的「史前用戶」（legacy solar customer），並未依新規支付電力配線與傳送費，導致其他用戶每年要為他們多付400美元的電費，此一現象已經形成不公平待遇。

太陽能產業協會（Solar Energy Industries Association）指出，加州裝有太陽能板的家戶達1450萬個，倡議人士強調，他們很多是配合政令宣導才換裝太陽能板的，但現在公用事業委員會卻大開倒車，認定他們占了其他用電者的便宜，「這是政策的小船能說翻就翻嗎？」

太陽能業者Solar Negotiators指出，消費者等於是被「偷襲」了，用戶換用太陽板之前並未被告知，他們將因此占到便宜，公用事業委員會的邏輯令人無法恭維，加州既然因為政令而成為太陽能大州，為何要挑配合的民眾開刀？而且，未來使用太陽能的成本將大幅增加，除非消費者能爭取到更合理的價格。

加州 電費 紐森

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