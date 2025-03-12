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好市多推出「工作室小屋」 居家辦公皆相宜

編譯陳盈霖／綜合報導
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好市多推出簡易、高品質工作室小屋。（好市多官網）
好市多推出簡易、高品質工作室小屋。（好市多官網）

小房子雖然迷人，但並不一定適合日常生活，然根據赫斯特雜誌（Hearst Magazines），好市多Costco）推出的「工作室小屋」（Studio Shed）或許是個完美解決方案，不僅實用，還能延伸居家功能，不管作為私人健身空間、辦公室還是溫馨客房，都能以經濟實惠、簡易組裝且客製化方式達成需求。

好市多這款十呎乘以12呎小屋，以簡約時尚的包浩斯（Bauhaus）設計，徹底改變傳統小屋原本的設計結構，將外觀與功能完美結合。雖然美觀，但價格並不便宜，約達1萬6999美元左右。不過，一分錢一分貨，這款工作室小屋配有高效玻璃、全玻璃法式門，未上漆（但已上底漆）的James Hardie品牌壁板，與重型預製屋頂系統，展現其高品質。

這款DIY小屋還配備預裝的可開啟窗戶、裝飾、固定零件等硬體，還有相當容易理解的3D安裝指南，牆面部分已完全模組化，組裝過程快速簡潔。此外，小屋就像是空白畫布，可讓購買者任意發揮創意，無論藝術工作室、冥想瑜珈室或孩子遊戲房，都能成為家庭新的活動空間。

好市多 Costco

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