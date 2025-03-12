3D列印房屋 24小時完成 有助野火災後重建

Apis Cor提供的3D列印技術可在24小時內列印完成一棟房屋。（Apis Cor影片截圖）

加州 野火災後重建路迢迢，建材造價高和施工程序冗長，都顯得困難重重。據EDI Weekly報導，整棟房屋都可透過3D列印 技術，24小時之內於現場列印完成，無需額外組裝。可望為重建提供一些方向。

Apis Cor提供的3D列印技術可在24小時內列印完成一棟房屋。（Apis Cor影片截圖）

3D列印的潛力近年來逐漸被開發，包括美國太空 總署（NASA）啟動相關計畫，用於建造火星基地的組件；醫療診所也開始利用3D列印複製骨骼以用於脊髓修復。這個由Apis Cor公司提供的創新解決方案，包含一個行動列印機，內建自動混合和幫浦系統以移動筒倉。這意味著「只需一台3D列印機，就可在現場建造一整棟房子，無需太多勞工。」Apis Cor展現這項技術的「量展」應用可能性，例如快速且經濟地建造一小型單層混凝土平房，設計 Apis Cor提供的3D列印技術可在24小時內列印完成一棟房屋。（Apis Cor公司網頁） 現代、獨特且簡潔，已有城市計畫使用它們替無家可歸者建造住房。

傳統3D列印建築，通常使用非行動列印機，用於列印組件如牆壁、門和面板，在建築設計、成本節省和減少勞力上仍帶來革命性影響。由於建築規模限制，大型3D列印機通常需安裝在軌道上，以保持靈活的模組化設計。一旦設計和模組確定，列印整棟房屋不僅是可行的，在價格上也划算。中國一家擁有多項專利的公司，甚至計畫使用3D列印建造11層高建築。

3D列印另一個令人著迷的特性是快速重複建造。只要設計保持不變，理論上一棟房屋可在24小時內完成列印。在加拿大房地產市場因供應短缺導致價格上漲的情況下，這種技術可能是種經濟解決方案，用於緩解通膨壓力。目前該技術受制於初期基礎設施成本，能夠列印建築的大型3D列印機數量相對較少，但愈來愈多公司投入這塊領域。

快速建造不僅節省時間，還使用堅固的混凝土技術，內牆也可列印，如使用回收材料製成類似石膏板的材質。混凝土在新技術下變得易於處理，甚至可實現客製化。中國上海盈創（Shanghai Winsun）使用剩餘的建築材料，完全透過3D列印打造獨特的豪宅。他們近期建造兩棟古典風格庭院別墅與大型豪華別墅，所有牆壁、地板、天花板、藝術品、家具都利用3D列印完成。

至於3D列印是否是未來發展趨勢？它可能不是主流解決方案，至少在很多年內，直到這種技術更加靈活，但該技術肯定具有強大的利基應用，未來可望快速邁向主流化。