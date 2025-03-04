我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挪威在俄烏戰爭中低調賺飽飽 英學者：捐出來

中出手反制 對美12類農產品加徵10至15%關稅

2025治癒加州系列十之1（Healing California）

洛杉磯市訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

南加大安那伯格新聞中心 (USC Annenberg Center for Health Journalism）策畫

世界日報今年再次受邀參與加州少數族裔媒體合作項目「治癒加州」（Healing California），是唯一一家華文媒體合作夥伴。該項目由南加大安那伯格健康新聞中心策劃，匯聚服務不同族裔社區的媒體，共同報導健康公平、社區福祉以及醫療系統中存在的系統性問題。

世報再度參與「治癒加州」健康報導 獨家中文媒體夥伴

在專題研討會上，來自全美各地的官員、學者和倡議人士代表，以及路透、華盛頓郵報、洛...
在專題研討會上，來自全美各地的官員、學者和倡議人士代表，以及路透、華盛頓郵報、洛時的資深調查記者，共同探討加州健康平等所面臨的系統性問題。（記者趙健/攝影）

2025治癒加州系列十之1:

2025治癒加州╱野火摧毀家園 壓力像超載卡車

2025治癒加州╱悲痛恐懼交錯 災後創傷煎熬 噩夢連連

2025治癒加州╱如何利用救助資源 華人社區挑戰

2025年度將報導的議題涵蓋心理健康、移民健康和經濟壓力三主題。世報將每月刊登一篇反映社區視角的調查性報導，全年共十篇。2025年的其他合作媒體包括：NBC Universal旗下西班牙語電視媒體Telemundo、服務越南社區的Nguoi Viet News、服務拉丁裔社區的El Tecolote、服務非裔 社區的播客The Stoop和多平台媒體The Observer。

世界日報今年再次受邀參與加州少數族裔媒體合作項目「治癒加州」，是唯一一家華文媒體...
世界日報今年再次受邀參與加州少數族裔媒體合作項目「治癒加州」，是唯一一家華文媒體合作夥伴。（南加大安那伯格健康新聞中心）

加州 南加大 越南

上一則

麻疹疫苗打不打 1957年是檢視點

下一則

10款蘋果充電設備 疑含致癌物

延伸閱讀

Tripadvisor最美海灘 全美25處登榜加州占3

Tripadvisor最美海灘 全美25處登榜加州占3
華協中心春宴 表彰兩位長期為社區服務的領袖

華協中心春宴 表彰兩位長期為社區服務的領袖
皇后區長舉行里民大會 聚焦社區發展與公共安全

皇后區長舉行里民大會 聚焦社區發展與公共安全
加州住房可負擔性 降至史上最低 僅15%居民有能力購買

加州住房可負擔性 降至史上最低 僅15%居民有能力購買
與Uber、Waymo競爭 特斯拉提營業申請 推進加州計程車計畫

與Uber、Waymo競爭 特斯拉提營業申請 推進加州計程車計畫
亞凱迪亞市長高卿 獲任命加州城市聯盟理事

亞凱迪亞市長高卿 獲任命加州城市聯盟理事

熱門新聞

ICE行動，引起當地社區恐慌。(NBC電視台畫面)

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

2025-03-02 19:54
近期科克蘭捲筒衛生紙遭受不少批評。（好市多官網）

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

2025-02-26 13:50
聖瑪利諾居民全家被跟蹤，輪胎也被人破壞。 (谷歌地圖)

華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？

2025-02-26 14:42
美國針對非牧師宗教工作者的EB-4簽證計畫即將於3月14日後永久終止。（本報檔案照）

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

2025-03-03 16:48
南加部分醫療機構，對沒有按預約出現的客戶，收取缺席費。圖為其他醫療機構，非文中提到醫院。（讀者提供）

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

2025-02-24 12:51
加州的中上階層薪資範圍為14萬2964美元至18萬3811美元。（ChatGPT生成）

在全美最富裕的五個州 成為中上階層要這個年薪

2025-02-24 16:04

超人氣

更多 >
台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅
JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城
「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止
投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財

投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財
助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲