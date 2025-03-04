2025治癒加州╱悲痛恐懼交錯 災後創傷煎熬 噩夢連連

災民在慈濟設置的祈福牆前祈禱。（記者趙健/攝影）

「有些人從1月7日撤離後，就沒有再見過自己的家，只剩下一堆灰燼；身上穿的就是當時出門那一套，銀行卡、證件全燒光了......有位體重300磅的老太太，車、輪椅全都燒光了，拄著借來的一根拐杖來找我們......」慈濟 美國執行長曾慈慧回憶起災後救援現場的情形。

輪椅燒光 老婦求救慈濟

慈濟與紅十字會合作，是最早為災民提供援助的組織之一，並向受災戶發放緊急物資和現金卡 。曾慈慧說，在避難所裡，有些人做噩夢、會哭，持續好幾個晚上；還有人情緒激動，會說一些比較尖銳的話，甚至不耐煩摔東西；有人不願意離開庇護所......「這種身心靈上的煎熬，難以想像。」

「碰到有些人，看得出他們真的很需要幫助，但強烈的戒心讓他們拒絕接受幫助。他們總是非常匆忙，說『我沒時間，我得申請FEMA，我要去排隊……』這其實是災後創傷的表現，出於對未來的恐懼，他們會一直在趕時間，想盡辦法尋找安全感。」

慈濟的救助活動上，曾慈慧（中）與志工向災民提供物資和情感支持。（記者趙健/攝影）

創傷症候群 恐影響數年

失去家園、財物和社區，加上對自身和親人安全的擔心，可能會對災難倖存者的心理造成巨大衝擊。國家圖書館醫學（NIH）研究表明，這些倖存者的創傷後壓力症候群（PTSD）、憂鬱症和焦慮症的發病率更高，且心理影響可能持續多年。

「災後，一些人可能會經歷悲痛和失去（Grief and Loss）的情緒，」華埠 服務中心心理諮詢師張一指出，這種哀痛不僅與失去親人、朋友或寵物有關，重大生活變故也可能引發類似的情感反應。

災民Lili多次提到對不起兒子，「兒子在美國出生、長大，他所有的成長記錄都沒有了。他的獎盃、記事本、收藏的簽名水球、男童軍徽章…」Lili的兒子在紐約上大學，寒假回家過節，見證了家園變成灰燼的過程。

兒子吃午飯時 突然崩潰

Lili說，火災第二天，兒子在吃午飯時突然崩潰，說家裡有好多爺爺送給他的書還沒讀，「眼淚出來那麼一點就又收回去，我能夠感受得到兒子也在為我們著想，怕我們難過。」

火災發生後，Lili還沒有與兒子認真談論過火災。 「我太累了，忙著拿急救，找住處；兒子負責做飯、搬東西。」但在兒子回學校前，Lili私下聯繫了他的同學，拜託能多關心他。

而Lili自己，現在要全力投入家園的重建，根本沒有時間去整理自己的情緒，她不知道這樣的生活狀態要持續多久。「我到現在都還沒有好好地大哭一場，」她說可能自己的感情還沒有機會釋放。

睡眠與食欲 抑鬱症信號

美國精神醫學會（American Psychiatric Association）確立了PTSD的診斷標準，可透過www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK207191/box/part1_ch3.box16/查詢。張一建議，更直觀的判斷方式是，如果一個人注意到自己情緒上的顯著變化——如抑鬱、焦慮或憤怒，或者身體健康上有明顯變化，比如睡眠模式、食欲或體重變化，這些都可能是他們需要專業幫助的信號。

「一個常被忽視的方面是身心關係（body-mind connection），其實身體狀態和心理健康緊密聯繫。抑鬱症等心理疾病的症狀，很多時候都是從身體變化開始的。」