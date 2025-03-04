我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挪威在俄烏戰爭中低調賺飽飽 英學者：捐出來

中出手反制 對美12類農產品加徵10至15%關稅

2025治癒加州╱悲痛恐懼交錯 災後創傷煎熬 噩夢連連

記者趙健╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
災民在慈濟設置的祈福牆前祈禱。（記者趙健/攝影）
災民在慈濟設置的祈福牆前祈禱。（記者趙健/攝影）

「有些人從1月7日撤離後，就沒有再見過自己的家，只剩下一堆灰燼；身上穿的就是當時出門那一套，銀行卡、證件全燒光了......有位體重300磅的老太太，車、輪椅全都燒光了，拄著借來的一根拐杖來找我們......」慈濟美國執行長曾慈慧回憶起災後救援現場的情形。

輪椅燒光 老婦求救慈濟

慈濟與紅十字會合作，是最早為災民提供援助的組織之一，並向受災戶發放緊急物資和現金卡。曾慈慧說，在避難所裡，有些人做噩夢、會哭，持續好幾個晚上；還有人情緒激動，會說一些比較尖銳的話，甚至不耐煩摔東西；有人不願意離開庇護所......「這種身心靈上的煎熬，難以想像。」

「碰到有些人，看得出他們真的很需要幫助，但強烈的戒心讓他們拒絕接受幫助。他們總是非常匆忙，說『我沒時間，我得申請FEMA，我要去排隊……』這其實是災後創傷的表現，出於對未來的恐懼，他們會一直在趕時間，想盡辦法尋找安全感。」

慈濟的救助活動上，曾慈慧（中）與志工向災民提供物資和情感支持。（記者趙健/攝影）
慈濟的救助活動上，曾慈慧（中）與志工向災民提供物資和情感支持。（記者趙健/攝影）

創傷症候群 恐影響數年

失去家園、財物和社區，加上對自身和親人安全的擔心，可能會對災難倖存者的心理造成巨大衝擊。國家圖書館醫學（NIH）研究表明，這些倖存者的創傷後壓力症候群（PTSD）、憂鬱症和焦慮症的發病率更高，且心理影響可能持續多年。

「災後，一些人可能會經歷悲痛和失去（Grief and Loss）的情緒，」華埠服務中心心理諮詢師張一指出，這種哀痛不僅與失去親人、朋友或寵物有關，重大生活變故也可能引發類似的情感反應。

災民Lili多次提到對不起兒子，「兒子在美國出生、長大，他所有的成長記錄都沒有了。他的獎盃、記事本、收藏的簽名水球、男童軍徽章…」Lili的兒子在紐約上大學，寒假回家過節，見證了家園變成灰燼的過程。

兒子吃午飯時 突然崩潰

Lili說，火災第二天，兒子在吃午飯時突然崩潰，說家裡有好多爺爺送給他的書還沒讀，「眼淚出來那麼一點就又收回去，我能夠感受得到兒子也在為我們著想，怕我們難過。」

火災發生後，Lili還沒有與兒子認真談論過火災。 「我太累了，忙著拿急救，找住處；兒子負責做飯、搬東西。」但在兒子回學校前，Lili私下聯繫了他的同學，拜託能多關心他。

而Lili自己，現在要全力投入家園的重建，根本沒有時間去整理自己的情緒，她不知道這樣的生活狀態要持續多久。「我到現在都還沒有好好地大哭一場，」她說可能自己的感情還沒有機會釋放。

睡眠與食欲 抑鬱症信號

美國精神醫學會（American Psychiatric Association）確立了PTSD的診斷標準，可透過www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK207191/box/part1_ch3.box16/查詢。張一建議，更直觀的判斷方式是，如果一個人注意到自己情緒上的顯著變化——如抑鬱、焦慮或憤怒，或者身體健康上有明顯變化，比如睡眠模式、食欲或體重變化，這些都可能是他們需要專業幫助的信號。

「一個常被忽視的方面是身心關係（body-mind connection），其實身體狀態和心理健康緊密聯繫。抑鬱症等心理疾病的症狀，很多時候都是從身體變化開始的。」

慈濟 華埠 現金卡

上一則

2025治癒加州╱如何利用救助資源 華人社區挑戰

下一則

2025治癒加州╱野火摧毀家園 壓力像超載卡車

延伸閱讀

快把握 加州大學助學金申請延4/2

快把握 加州大學助學金申請延4/2
Tripadvisor最美海灘 全美25處登榜加州占3

Tripadvisor最美海灘 全美25處登榜加州占3
慈濟美國總會 3•8與內陸華人聯誼會舉辦採橙義賣

慈濟美國總會 3•8與內陸華人聯誼會舉辦採橙義賣
野火災後防詐騙 500美元以上工程須獲加州政府許可

野火災後防詐騙 500美元以上工程須獲加州政府許可
與Uber、Waymo競爭 特斯拉提營業申請 推進加州計程車計畫

與Uber、Waymo競爭 特斯拉提營業申請 推進加州計程車計畫
亞凱迪亞市長高卿 獲任命加州城市聯盟理事

亞凱迪亞市長高卿 獲任命加州城市聯盟理事

熱門新聞

ICE行動，引起當地社區恐慌。(NBC電視台畫面)

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

2025-03-02 19:54
近期科克蘭捲筒衛生紙遭受不少批評。（好市多官網）

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

2025-02-26 13:50
聖瑪利諾居民全家被跟蹤，輪胎也被人破壞。 (谷歌地圖)

華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？

2025-02-26 14:42
美國針對非牧師宗教工作者的EB-4簽證計畫即將於3月14日後永久終止。（本報檔案照）

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

2025-03-03 16:48
南加部分醫療機構，對沒有按預約出現的客戶，收取缺席費。圖為其他醫療機構，非文中提到醫院。（讀者提供）

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

2025-02-24 12:51
加州的中上階層薪資範圍為14萬2964美元至18萬3811美元。（ChatGPT生成）

在全美最富裕的五個州 成為中上階層要這個年薪

2025-02-24 16:04

超人氣

更多 >
台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅
JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城
「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止
投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財

投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財
助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲