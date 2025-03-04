2025治癒加州╱野火摧毀家園 壓力像超載卡車

Lili家門口的三棵樹。（Lili M.提供）

「有時候自己開車出去，開著開著，眼淚就突然流下來了，」野火受災華人Lili M.回憶自己最近的生活。據西部消防局長協會（Western Fire Chiefs Association）統計，此次洛杉磯野火是加州歷史上最致命、最具破壞力的野火之一，成千上萬人因此失去了家園。

美國氣象資訊服務公司AccuWeather估計，寶馬山和伊頓的火焰摧毀了數萬英畝土地和成千上萬棟建築物，總體經濟損失預計在2500億美元到2750億美元之間。

移民 情感創傷尤為深刻

當人們聚焦於火災後的撤離、搬遷和重建等挑戰時，火災帶來的心理影響往往被忽視。對於那些花費多年心血建造夢想家園的華人移民來說，情感上的創傷尤為深刻，特別是在心理健康 意識不足的情況下。

學術期刊Springer Nature上一項2024年發布的系統性評審指出，移民群體比主流群體更容易受到災難相關健康議題的影響，恢復情況也更差。移民社區中常常存在持續的心理困擾、焦慮、憂鬱、精神問題和創傷後壓力症候群（PTSD），這些問題往往隨著時間的推移而加劇。

Lili和她的丈夫22年前移居美國，在艾塔迪那定居僅一年，一夜之間，火焰就吞噬了他們的家園，一無所有。

1月7日，聖塔安那焚風比往日更為猛烈和變化無常，助長了寶馬山和伊頓野火的蔓延，迅速吞噬近5萬8000英畝土地，造成至少29人死亡，超過1萬6000棟建築被摧毀。

撤離當晚的景象。（Lili M.提供）

艾塔迪那被燒毀的房屋和汽車。（記者趙健/攝影）

暫時撤離時 什麼都沒帶

「太不真實了，昨天還是好好的，怎麼一下子什麼都沒有了？」Lili回憶起住家被燒毀時的感受。 「當時覺得撤離只是暫時的逃避，我拿了幾件衣服，而我先生幾乎什麼都沒帶，只拿了他的電腦。」

那天晚上，Lili和丈夫曾試圖回到家中收拾更多生活必需品，但他們被火焰擋在社區外。「人間煉獄一樣，房子在燃燒，空氣裡飄著火花。」Lili這樣描述當時的景象。

從枯樹殘椅 才認出是家

隔天中午，Lili收到了一張鄰居發來的照片。 「一片廢墟，像戰後的場景。我第一眼並沒認出自己的家，但在看到鄰居發來『對不起』的信息後，我就知道結果了。」她憑藉門口的三棵樹和殘存的搖椅殘骸，終於認出了自己的家。

洛杉磯加大 發布的一份災後報告指出，洛杉磯野火發生時，約有5萬名亞裔居住在撤離區內，其中超過1萬2000人由於英語能力有限，需要語言協助。在這些撤離區內，中文是使用最廣泛的亞洲語言之一。

「剛開始整個人處於震驚中，很緊張，什麼都沒有了。接著是經濟壓力——找地方住、買物資，一切都得從頭開始……」Lili和丈夫最初並不知道有任何像急救資源，也沒聽說過FEMA或避難中心，他們做的第一件事就是去Target買了很多衣物。

被燒毀的建築。（記者趙健/攝影）

租屋保險填表 好多要做

幸運的是，他們很快找到了一間Airbnb。緊接著，他們就開始尋找長租，採購生活必需品，處理保險、銀行、填申請表等更為迫切的需求。

雖然有時候會不自覺地流淚，但Lili說她的事情太多了，沒有心思去關注這些情緒。

先生異常冷靜 思考未來

應對情感的餘波，她的先生表現得異常冷靜。 Lili說，火災後，他依然每天按時工作，甚至拒絕了公司提出的休假建議。 「他讓我move on，不要往回看，不要感情用事，多思考接下來怎麼生活。」

「災難倖存者正在經歷著生活中的重大轉變，但大多數人在真正需要心理健康護理時，往往沒有意識到這一點，」南加大心理健康榮休教授及Center for Safe and Resilient Schools執行長Marleen Wong博士表示。「這是一種積累性壓力，就像一輛超載的卡車上，一次又一次地裝上沉重的箱子，直到卡車承受不住，最終無法繼續前行。」

「災後的恢復過程可能需要多年，」她強調，這將帶來更深層的困擾，例如對生命意義的質疑，或信仰危機。「我們現在正處於洛杉磯野火後的『蜜月期』，每個人都在盡全力提供幫助。接下來是幻滅期（disillusionment），人們開始追問責任——消防車在哪裡？寶馬山社區的水在哪裡？之後是哀悼的階段，這個過程可能會跨越數年。」