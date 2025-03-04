2025治癒加州╱如何利用救助資源 華人社區挑戰

野火救助資源（世界日報製作）

「雖然美國的災難救助系統考慮很周到，有很多部門的支持，但華人目前最需要的是直到如何使用這些資源，」慈濟美國執行長曾慈慧指出。洛杉磯野火發生後，洛杉磯加大在災後報告中強調亞裔 面臨的語言需求。

「語言是重要的溝通工具，但還需考慮到對文化背景的理解。」據曾慈慧觀察，一些亞裔不願分享自己面臨的困難，他們通常只向家人表露情感，很少向外界敞開心扉。這也解釋了，儘管華人社區對情感支持的需求一直存在，但在數據中卻鮮少反映出來。

曾慈慧指出，即使沒有語言障礙，不同族裔的心理諮詢師或社工在與講英語的華裔災民互動時，仍可能因為文化差異而難以準確評估他們的需求。「真正的理解，需要有傾聽的能力和時間。但人手不足的問題讓這一過程變得困難。」

據健康政策組織KFF調查，少數族裔在尋求心理健康輔導時常常面臨額外挑戰，例如較難找到能夠理解他們的服務提供者、相關資訊匱乏、在對心理健康服務的羞恥感。在所有族裔群體中，亞裔（55%）報告在尋找能夠理解自己背景和經歷的服務提供者時面臨最大困難。

自火災爆發以來，受災地區的重建工作成為加州 的首要任務。州長紐森在一個月內簽署超過15項行政命令，包括簡化重建流程、提供稅收和抵押貸款援助、加快臨時住房建設、保護租戶、打擊價格欺詐，以及為緊急響應和災後恢復撥款超過25億美元。

加州保險 廳廳長Ricardo Lara災後發布通告，要求保險公司在宣布緊急狀態並確認財產完全損失後，向受災戶提前支付賠償金。這些賠款包括最高25萬美元的個人財產置換資金，以及不少於四個月生活費預付款。為方便民眾追蹤保險賠償情況，加州保險廳官網上設立了線上查詢工具；截至2月5日，已收到約3萬3700份索賠，其中1萬9800份索賠已部分支付，占總索賠金額的58%。

洛縣公共衛生局也已向受災區及附近居民發布公告，提醒他們注意火災殘骸的危險，特別是住在距離燒毀建築物250碼範圍內的居民。這些居民可能面臨因火灰、煙塵及清理火災殘骸中有害物質所帶來的健康風險，從而引發各類健康問題。