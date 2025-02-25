感染李斯特菌導致11死、數10人住院 Lyons Magnus召回奶昔

Lyons RedyCare補充奶出現李斯特菌感染召回。（FDA網頁）

NBC4電視台報導，聯邦食品暨藥物管理局（FDA ）21日證實，食品服務公司Lyons Magnus部分奶昔產品，受到李斯特菌（listeria）感染召回。據悉，目前與此相關的病例已造成11人死亡、數十人住院，許多病例發生在長照 機構和醫院。

Lyons Magnus 22日發出聲明表示，該公司自願召回所有四盎司包裝的Lyons ReadyCare和Sysco Imperial冷凍補充奶昔（Frozen Supplemental Shakes），以響應總部位於印第安納州（Indiana）Fort Wayne製造商Prairie Farms發起的召回行動。

截至21日，這起事件已導致21個州，38人感染。其中27人住院，11人死亡。根據FDA，34名受害者住在長照機構或醫院，這些奶昔曾供應至這些機構患者使用。

FDA指出，他們去年11月25日首次接獲報告，稱該產品爆發李斯特菌疫情 （Listeria monocytogenes），「許多人在病發前就住在長照機構（LTCF）中」。該公司聲明指出，公司了解問題後立即採取行動，停止從受影響的Prairie Farms工廠購買所有產品，且通知客戶，確保受影響產品在全國下架。

FDA表示，美國疾病管制暨預防中心（CDC）發現這次疫情恐追溯至2018年，儘管目前尚不清楚感染的具體通報方式、時間和地點。

李斯特菌感染症狀通常在食用受污染產品兩週後開始出現，潛伏期最長可達十周。症狀包括發燒、肌肉疼痛和噁心，嚴重情況下可能出現精神錯亂、頸部僵硬和抽蓄等。孕婦、65歲以上及免疫系統較弱者最易受感染。去年，四個州爆發即時肉製品感染李斯特菌疫情，造成一名嬰兒死亡，十人感染。