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加州1月房屋銷量13個月來最低 估首季待售疲軟

記者趙健/綜合報導
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C.A.R.最新數據顯示，加州1月份房屋銷售放緩。（示意圖取自Pexels）
C.A.R.最新數據顯示，加州1月份房屋銷售放緩。（示意圖取自Pexels）

加州房地產經紀人協會（C.A.R.）最新數據顯示，加州1月房屋銷售放緩，但房價仍較去年同期有所上漲。報告指出，受利率上升影響，住房需求降至一年多來最低水平，導致1月房屋銷售下滑。

加州獨立屋1月銷售量經季節調整後的年化速率（Annualized Rate，將月度數據換算成全年數據以便比較或預測）為25萬4110套，較上月下降10%，較去年同期下降1.9%。本月銷售量為13個月以來的最低水平，較上季銷售降幅達兩位數，為30個月以來的最大降幅，也是八個月以來首次出現年減。此外，1月出售一套獨戶住宅的平均時間為35天，較去年同期增加三天。

價格方面，加州1月房屋價格中位數為83萬8850美元，較上月下降2.6%，較去年同期上漲6.3%。在加州五個主要地區中，中央海岸地區1月房價較去年同期上漲幅度最大（14.5%），其次是遠北地區（10.7%）。洛杉磯大都會地區同比增長9.3%，舊金山灣區同比增長2.3%。而在C.A.R.跟蹤的53個縣中，有34個縣的房價較去年同期上漲，其中馬里波薩（Mariposa）（50.6%）是所有縣中房價漲幅最大的，接著是德爾諾特（Del Norte）（30.7%）和普盧默斯（Plumas）（23.8%）。在房價下降的18個縣中，莫諾縣（Mono）的降幅最大（-62.8%），其次是馬林縣（Marin）（-12.6%）和錫斯基尤縣（Siskiyou）（-7.9%）。

報告指出，自野火爆發以來，市場一直非常不穩定。受火災影響的六個主要城市（Altadena、 La Canada Flintridge、Malibu、Pasadena、Sierra Madre、Topanga）的成交量，已從1月初的每周近15套，大幅下降到當月最後兩周的5套，這意味1月初以來每周銷售量累積下降近70％。此外，由於抵押貸款利率居高不下，且火災的負面影響可能會在未來幾個月對南加產生效應，今年第一季的待售房屋數量可能會保持疲軟。

加州房屋庫存繼續反彈，52個縣中有45個縣的新增活躍房源數，自2024年1月起保持增加。C.A.R.首席經濟學家Jordan Levine表示，近一年，全州新增活躍房源以近四年來最快的年增速度回升。儘管新上市的物業數量仍低於2020年初疫情前水平，但上個月的總數，創下五年來1月數據的最高紀錄。由於自2022年底以來，抵押貸款利率一直處高位，許多房主已經意識到3%的低利率環境短期內可能不會再現。因此，越來越多的賣家決定將房屋掛牌出售。

C.A.R.計算顯示，今年1月的30年期固定抵押貸款利率平均為6.96%，而2024年1月為6.64%。

加州1月房地產銷售狀況
加州1月房地產銷售狀況

加州 利率 房價

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