州府律師警察薪水 低於市場行情 減少4%~26%

加州州府員工雖待遇較一般私人機構好，但警務人員薪資較低。（加州州府網頁）

加州 人力資源署（California Department of Human Resources）最新報告指出，將公務員30種職缺分為九大類後，與聯邦雇員、大型企業同等職位相比後，雖然有些公務員（含雇員）的薪資津貼高於他者，但警察、律師等六類工作的薪津低於其他地方，甚至也不如加州水準 。

報告全文可在網站上看到（calhr.ca.gov/state-hr-professionals/Pages/2023_Total_Compensation_Report.aspx），30種職缺分為九大類（bargaining unit），分別是法務相關的BU2、警務相關的BU7，與9、10、12、13、16、18、19類。

人力資源署以州府公務員2023年的薪津，與地方政府、聯邦、大型企業相仿者比對，發現六個職缺的薪津普遍較低，分別是律師、探員與刑事調查員、警察與巡警、環境科學家、醫療專業人員、精神科醫生與藥劑師。加州政府與就業 市場相比低了4%至26%。

相對的，法醫技師、油漆工、維修工與家醫科醫生屬於薪津高於市場的。以牙醫為例，州雇員比市場平均多出47%。

不過，沙加緬度蜂報指出，有組工會的行業，例如律師聯盟，就認為公職律師與民間律師津給相差太多，要求州政府加薪，以吸引更多稱職的人才。

如果只以薪水來說，電工、公路維修員等職，公務員的薪水普遍低於市場行情。

以津貼來說，加州都會區的公務員普遍低於同等級的人員。舉例來說，大沙加緬度區的刑警就比聯邦幹員少拿50%的津貼。