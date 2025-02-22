加州葡萄酒產區的「皇冠明珠」 將賣給神秘買家

卡查瓜的葡萄園在加州具有重要的歷史地位，特別是位於山頂、海拔1250呎的「皇冠明珠」馬薩地產(Massa Estate)。(取自Massa Estate官網)

舊金山 紀事報報導，要抵達卡查瓜(Cachagua，卡美爾谷Carmel Valley的一個偏遠地區)，須沿著一條蜿蜒險峻的山路攀升，沿途可見拖車公園、衛星天線，但最引人注目的，還是那片綿延起伏的葡萄園。

即使經驗豐富的葡萄酒鑑賞家，或許也對「卡查瓜」這個名字感到陌生。然而，這裡的葡萄園卻具有重要的歷史地位，特別是位於山頂、海拔1250呎的「皇冠明珠」。這片葡萄園現名為馬薩莊(Massa Estate)，但對蒙特瑞縣(Monterey)的老居民來說，它更為人熟知的名字是老德尼葡萄園(Old Durney Vineyard)。這不僅是卡查瓜谷的第一座葡萄園與酒莊，甚至是整個卡美爾谷的開端，可追溯至1968年，或許也是當地最優秀的葡萄園之一。

「除了Chalone外，這是蒙特瑞縣最重要的葡萄園，」當地葡萄酒專家Kerry Winslow表示，「若沒有這座葡萄園，卡美爾谷就不會成為一個葡萄酒產區」。德尼家族在1970和1980年代釀造的葡萄酒擁有一批狂熱愛好者。近年來，許多頂級釀酒師曾爭相購買該園區的老藤赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、品麗珠(Cabernet Franc)、白詩南(Chenin Blanc)及雷司令(Riesling)等。

然而，如今馬薩莊及整個卡查瓜地區正面臨劇變。馬薩家族去年夏天突然停止葡萄園耕作，並將這片約1000畝的土地掛牌出售，售價450萬美元。根據家族成員Dana Massa透露，該地產已進入託管(escrow)階段，買家來自紐澤西州，從事商業建築業務。此外，當地還有另外兩座主要葡萄園也正在出售。

這片偏遠農業區的連串房地產交易並非偶然。整個加州 葡萄酒產業正陷入困境，葡萄酒消費量下降，許多酒莊大幅削減產量，甚至瀕臨破產 。當連納巴谷(Napa Valley)的知名酒莊都紛紛關閉時，這些偏遠的葡萄園自然也難以倖免。

當地酒業人士擔心，新買家可能更看重馬薩莊內的三座住宅、兩座游泳池、嵌入山坡的酒窖和小教堂，甚至是該地區歷史悠久且極為寬鬆的許可證，允許舉辦大型婚禮等活動，而非這片葡萄園。最初，這位神秘買家計畫移除葡萄園，不過，在了解葡萄園的歷史後，他改變主意，決定保留部分葡萄藤。

關心這片土地的社區居民，無不希望新主人能夠讓馬薩莊重返昔日榮光。輝煌時期始於1960年代末，當時鮪魚罐頭生意的創辦人德尼(Bill Durney)在這片土地上種下第一批葡萄藤；不到十年，德尼酒莊就獲得當地信仰級粉絲的追捧。德尼的女婿David Armanasco表示，這片土地緊鄰國家森林，生態豐富，蜜蜂等授粉昆蟲遍布，甚至還有美洲獅與野豬出沒；「但這片土地最珍貴的禮物，當然是水源，」他說，來自地下湧泉的天然灌溉，確保了葡萄藤的健康生長。

1989年，德尼去世，家族決定出售酒莊。新主人赫勒家族(Heller Family)企圖將酒莊推向新高度，將產量從2萬箱擴展至5萬箱，但未能達到德尼時期的輝煌。馬薩家族接手後，這座葡萄園似乎迎來新篇章，還聘請蒙特瑞縣最受矚目的釀酒師來銷售葡萄。然而，這股動能仍無法抵擋整個葡萄酒產業的頹勢。