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外食、旅遊…長者專享折扣多 不知就虧大了

編譯陳盈霖／綜合報導
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洲際酒店集團提供長者住宿優惠。（洲際酒店集團官網）
洲際酒店集團提供長者住宿優惠。（洲際酒店集團官網）

根據Walletjump網頁整理的清單，許多長者可能不知道，除電影院、藥品和食品有不少「年長者專屬優惠」外，在外食、旅遊等方面，也可能有一些長者專屬隱藏折扣，不少交易可從網站上取得，民眾也可多加詢問。

一、更便宜的交通和旅行費用

美國航空（AA）提供特定行程航班長者優惠，需電話查詢。美國鐵路公司（Amtrak）大多數目的地提供10-15%長者優惠。阿拉斯加航空（Alaska Airlines）某些航班票價可享長者最高10%折扣（視日期而定）。

西南航空（Southwest）提供65歲以上旅客預訂特殊的長者票價，可透過線上或客服預訂。聯合航空（United）：預訂時選擇「65歲以上」（Over 65）選項可享專屬票價。赫茲租車（Hertz）的「50歲以上計畫」（Fifty Plus Program），替50歲以上顧客提供20%折扣，另享快速服務與獎勵積分。

二、外出用餐折扣

麥當勞（McDonald's）提供55歲以上咖啡和飲品折扣。Steak'n Shake，50歲以上享10%優惠。溫蒂漢堡（Wendy's）提供免費咖啡或其他優惠（因地點而異）。IHOP：參與活動的門市提供55歲以上10%折扣，也有55歲以上菜單。連鎖自助餐廳Golden Corral的長者折扣因地點而異，民眾需先行詢問。

丹尼斯（Denny's）提供55歲以上菜單，分量較小，價格更優惠。Perkins提供55歲以上特選菜單優惠。賽百味（Subway）提供60歲以上10%折扣（依地點而異）。Old Country Buffet每日提供長者折扣（55歲以上）。漢堡王（Burger King）提供60歲以上10%折扣（依地點而異）。Long John Silver's提供55歲以上10%折扣或飲品優惠。

三、購物省錢祕訣

Goodwill每周二提供60歲以上顧客10%折扣。亞馬遜Prime（Amazon Prime）提供參加醫療補助（Medicaid）或SNAP長者可以每月6.99美元（原價14.99美元）價格享受Prime全部福利。Kohl's百貨每周三提供60歲以上顧客15%折扣。Michaels提供55歲以上10%折扣。Hy-Vee每周三提供55歲以上顧客食品雜貨5%折扣。

賣布料和手工藝材料的Jo-Ann長者折扣日提供20%優惠（55歲以上）。Rite Aid藥房雜貨店提供65歲以上顧客每月第一個周三20%折扣。Walgreens藥房暨便利店提供55歲以上或AARP會員享有健康與保健用品折扣。Habitat for Humanity Restore提供55歲以上顧客在特定地點，每周四享有20%折扣。

四、酒店住宿折扣

希爾頓（Hilton）：65歲以上者可在參與活動的酒店享有最高7%折扣。Best Western酒店提供55歲以上最高15%折扣，部分地點提供免費早餐。Choice Hotels提供60歲以上最高10%折扣。Extended Stay America提供55歲以上顧客住宿優惠。

洲際酒店集團（IHG Hotels）提供62歲以上長者折扣，視地點而異。萬豪（Marriott Bonvoy）集團提供62歲以上住宿優惠。Motel 6提供60歲以上每晚房價8%折扣，AARP會員享有10%折扣與延遲退房服務。Red Roof提供59歲以上者10%折扣。

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