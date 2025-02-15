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抗震防火又便宜 學者推造價30萬「保力屋」

編譯胡立宗／綜合報導
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抗震、耐風、防火的保力屋（Polyhaus）。（NBC7）
抗震、耐風、防火的保力屋（Polyhaus）。（NBC7）

聖地牙哥大學（USD）建築學教授洛佩茲（Daniel Lopez-Perez）最近剛將他的構想化為現實，以多邊形架構興建的木質住宅，不但可以抗震、耐風、防火，工期、造價少於一般民宅，他稱這種房子叫「保力屋」（Polyhaus）。

保力屋的原型就在聖地牙哥縣拉荷亞（La Jolla）的他家後院。樓地板面積440平方呎的多邊形建物，「興建」只花了幾天，因為蓋房子的建材都在華盛頓州製造、裁切，這些4.5吋厚的三合板最後運到他家組裝，「有點像大型的IKEA家具，但材料好很多」，總價30萬美元。

開發省時、省工、省材料的Polyhaus，洛佩茲說，目標在使造屋工藝更進步。相對於手機、電腦、汽車，蓋房子的工法幾乎沒變，而且工錢占掉絕大部分。但440至2500平方呎的Polyhaus，卻比傳統四四方方的屋子擁有更多優勢。

但洛佩茲強調，新工法的目的不在省工、減少職缺，相反地，營造公司與包商可以在同樣時程內完成更多住宅，而且抗震、不怕暴風，還經得起燒。他說，新式三合板就算用火烤，也能堅持好幾小時、而且不會燒起來，「所以災害中當然可以保命」。

環保層面，洛佩茲說，Polyhaus的碳足跡同樣比傳統住宅小很多，木頭比混凝土更對環境友善，建材也用得更少。

聖地牙哥 華盛頓州 哥大

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