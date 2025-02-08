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反應兩極 星巴克杯上留言24日起簡化

編譯胡立宗／綜合報導
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稱讚客人品味好的留言。（Reddit）
稱讚客人品味好的留言。（Reddit）

2024年9月星巴克（Starbucks）的新任執行長上任後，開始推動留言行動：每個客人外帶的杯子上不再只有名字，還會有店員的特別留言。雖然多數客人的反應都算正面，但少數客人卻覺得留言很亂、為留而留。還有店員說，他已經江郎才盡，不知道該寫什麼。

彭博新聞自社交媒體發現的怪異留言包括：一名TikTok用戶貼上男友的杯子，上面畫了個眨眼的人；有些則是草到看不懂；還有些人原以為自己得到的是特別服務，發現是公司要求的而感受不好。

世界日報發現，其他一些則讓人會心一笑，例如稱讚顧客「品味很好」「做的很讚」，或是為熟客寫上「歡迎你又來了」。

星巴克外帶杯上的留言。（星巴克網站）
星巴克外帶杯上的留言。（星巴克網站）

彭博指出，星巴克外帶杯一直滿受歡迎，除了品牌本身帶有質感，美人魚的招牌標誌也很特別，但是自從價格調漲、抵制、人潮，使得消費者愈來愈不愛去星巴克買一杯，Starbucks 2024財年是疫情後首度出現營收減少。

CEO尼可（Brian Niccol）推動的留言行動，雖然帶回一些客人，但反應好壞參差，卻帶來額外挑戰，因此自2月24日後，星巴克的新規將改為簡單明瞭：很多時候「Enjoy!」（享用吧！），或是「seize the day」（把握時光）就好。

星巴克 疫情 世界日報

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