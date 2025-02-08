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加州保險公司Allstate 山火賠付已11億

編譯胡立宗／綜合報導
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一名居民用花園水管噴灑自家房產，而對街的建築物正被伊頓大火吞噬。保險公司Allstate指出，該公司已支出11億美元賠付山火受災保戶，未來還會繼續增加 。（美聯社)
一名居民用花園水管噴灑自家房產，而對街的建築物正被伊頓大火吞噬。保險公司Allstate指出，該公司已支出11億美元賠付山火受災保戶，未來還會繼續增加 。（美聯社)

加州保險公司Allstate Insurance近日表示，洛杉磯山火發生迄今，已收到8700件理賠申請，支付超過11億美元，未來的申請件數還會增加，公司的支出也會更多，這為他們的營運帶來挑戰。

Allstate也公布了2024年度的財報，調整後的獲利為49億美元；但因為颶風米爾頓與海倫的理賠，Allstate也支出了3億1500萬美元。洛杉磯山火的理賠金額將列歸在2025年第1季財報。

不過，Allstate還是再度重申，節省理賠的方法之一就是退出加州市場。Allstate等許多保險業者已經或準備放棄加州的產險市場，因為他們宣稱加州的山火愈來愈多，增加他們的營運成本。

但是，加州並非風險最高的州。Bankrate網站分析，加州的產險年繳金額平均在1429美元，但德州一年要3973美元、佛州更要5488美元。顯然保險公司不要加州這塊大餅，另有隱情。

災害損失統計業者CoreLogic的分析認為，Allstate在這次大火中的損失並不算高，因為整個保險業承保共1萬6600間房舍，理賠金額在350億美元至450億美元之間。

不過，也因為山火，保險商可能終於找到提高加州產險保費的合理理由了。因為政府的FAIR Plan產險在這次大火中，理賠金額將超過資產總額，為了支付鉅款賠付，FAIR勢必要重新估算保險成本，其他民營保險商自然可比照州府調整保費，增加額度也可望納入再保險支出。

加州 保險 山火

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