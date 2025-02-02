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對加拿大墨西哥增關稅 美國三類商品同步漲價

洛杉磯訊
對加拿大和墨西哥增加關稅後，美國三種常見商品面臨漲價。（Pexels）
對加拿大和墨西哥增加關稅後，美國三種常見商品面臨漲價。（Pexels）

川普政府31日表示，對加拿大墨西哥增加關稅25%的政策於2月1日正式生效。ABC新聞網採訪專家得知，美國有三種常見商品，在關稅增加後的幾天內就會漲價。

第一種商品是汽油。加拿大和墨西哥兩國進口至美國的原油佔比高達70%，增加關稅後，每加侖汽油可能會上升40至70美分。此外，季節原因還會使每加侖汽油增長30美分，算下來每加侖汽油可能漲價高達1美元。

第二種商品是番茄和牛油果。2023年，美國從墨西哥進口了385億美元的農作物，根據美國農業局數據，美國是墨西哥這些農產品最大消費國，其中包括30億美元的新鮮水果蔬菜。根據美國農業部，美國約90%的牛油果來自墨西哥，其他從墨西哥進口較多的還包括番茄、黃瓜、甜椒、墨西哥辣椒、檸檬以及芒果。

第三種商品為汽車及汽車零件。墨西哥和加拿大是美國最大的汽車及零部件貿易國。2023年，這兩國出口至美國的汽車及零件達1200億元，佔了這一年所有此類商品的47%。哈佛大學肯尼迪政府學院貿易及投資學教授Robert Lawrence說，「加稅對邊境兩側國家的汽車製造業都會帶來衝擊。」

墨西哥 加拿大 關稅

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