好市多去皮牛舌 華人網友爆好吃秘訣

好市多去皮牛舌。（記者王若然／攝影）

近日，有不少民眾在南加州 的好市多 （Costco）超市發現驚喜：去皮牛舌。牛舌不僅常出現在墨西哥等美食中，還是華人 餐桌上常見的食材。近日，有不少華人網友在小紅書上發文分享這款牛舌的烹飪方法，過程簡單易做，做出來的牛舌彈牙鮮美。

根據多位網友分享的烹飪方法，在好市多購買了一整條去皮牛舌後，回家先用廚房紙將血水擦乾。不用泡水，因為這款牛舌很新鮮。距離舌根三分之一的部分較嫩，可以做厚切牛舌。這部分將其切成約一釐米的厚片，再改花刀。剩餘三分之二的牛舌切薄片。若在常溫狀態下的牛舌不好切，可以先將其放入冷凍櫃約兩個小時再拿出來切。

下一步是關鍵的鹽蔥醬製作。這種醬主要用到很多的小蔥，切成小段放入碗中，再加入鹽、黑胡椒、味淋和香油。

牛舌和醬料準備好之後，就可以開始烹飪了。先將牛舌放入鍋內香煎，再淋上鹽蔥醬，兩面煎熟，約幾分鐘就可以出鍋了。煎好的牛舌也可以根據個人喜好，沾燒肉醬或芥末、檸檬汁食用，配上米飯和一碗熱湯，香極了。這名網友表示，這樣做牛舌「堪比日料店。」「吃一次就愛上了。」

好市多的整條去皮牛舌（peeled beef tongue）近幾個月才開始在南加州地區上架。這款新鮮牛舌單價約為13.99美元一磅，一條約1.5磅。此外，好市多近日也有切好的牛舌片，價格可能稍貴。在此之前，好市多售有帶皮牛舌，價格約9.09美元一磅。

牛舌也是日式、中式燒烤中的常見食材，但在餐廳食用價格都比較貴。例如，橙縣柯斯塔梅沙市（Costa Mesa）Mitsuwa日本超市內的炭烤牛舌飯，如今12片炭烤牛舌飯配小菜和湯的套餐，稅前要30.67美元。這個價錢可以在好市多購買一整條去皮新鮮牛舌。不過有民眾認為，這家炭烤牛舌無可取代，炭烤的特殊香味相較一般的牛舌更加好吃。

除了煎、烤的烹飪方式，還可以滷牛舌，炒牛舌。近幾年日式燒烤的普及和網紅的推廣，牛舌在美國華人圈越來越受歡迎。牛舌富含豐富的營養元素，蛋白質含量高，富含B族維生素、鐵、鋅等礦物質元素。