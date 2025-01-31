川普加徵關稅 加州建築商警告：建築成本恐上漲

加州建築商警告，若川普2月1日起加徵關稅，建築材料價格可能將上漲。(圖取自Pexels網站)

加州 建築業警告，若川普 政府自2月1日起、對加拿大與墨西哥加徵25%關稅 ，建築材料價格將出現短期混亂。

川普政府徵收關稅的動作，將立即提高進口建築材料價格，新政府並認為，此舉將促進美國生產來創造公平競爭環境。

然而，「聖荷西信使報」報導，加州歷史最久的木材廠「Ganahl Lumber Co.」約有20%木材由加拿大進口，其也是許多對關稅政策感到不安的公司之一，認為加徵關稅，短期將對業界產生負面影響，對建築業生態系統發生衝擊。

公司主管認為，加徵關稅其將影響到木材到結構鋼料等所有項目，包括用在商業辦公室、醫院、政府大樓與新建住房屋頂與地板架構材料。採購副總裁梅西特瑞(Pete Meichtry)表示，關稅加徵將對木材產業帶來不良影響，例如抑制需求、可能延遲項目或縮小規模。

其他建商主管也擔憂，關稅成本將轉嫁給消費者，對洛杉磯縣居民來說，尤其難以承受，因為社區遭受毀滅性山火侵襲，開始考慮重建。沙加緬度加州建築業協會主席登莫業(Don Dunmoyer)認為，關稅提高加上火災，大幅增加重建成本，令人失望，在最壞情況下，關稅可能導致房屋建築成本增加3萬5000美元至4萬5000美元。

提供加州建商、承包商與建築產品分銷商諮詢服務的顧問公司「Ducker Carlisle」董事費雪(Chris Fisher)已建議客戶，由於關稅可能帶來挑戰，可開始尋求替代材料。

美國最大承包商「特納建築公司」(Turner Construction Co.)擁有超過230億美元建築合約，公司在11月大選前、就開始評估關稅問題，作為假設川普當選可能遇到問題的因應方案。一名高層透露，採購人員開始嘗試各種方法，緩解關稅對鋼材價格的衝擊，包括尋找替代供應產品。目標是盡量減少關稅的影響，若問題嚴重，建築項目可能被擱置。

梅西特瑞表示，Ganahl Lumber Co.木材廠高層管理人員也於去年11月選前，就開始討論關稅問題。公司認為可度過難關，但短期可能對客戶群造成一些衝擊。若加拿大需多支付25%關稅、增加成本，國內生產商也會提高材料價格，建商與客戶都將付出更多代價。