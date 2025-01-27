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急難申請未批准 趙美心：繼續試

記者子為/艾爾蒙地報導
紀欽耀（中）宣布，經文處將代表台灣外交部捐贈50萬美元給洛杉磯消防局基金會。（記者子為/攝影）
紀欽耀（中）宣布，經文處將代表台灣外交部捐贈50萬美元給洛杉磯消防局基金會。（記者子為/攝影）

由南加地區四大僑界急難救助協會聯合主辦的「走出野火陰影」主題講座，26日在洛僑中心舉行。活動邀請多位民選官員、僑團領袖以及各領域專家，介紹野火後的政務進展、捐款情況，以及災後重建所需的資源與專業知識。

國會眾議員趙美心在活動中詳細闡述她對此次野火災情的關注及政府應對措施。趙美心表示，野火發生的巴沙迪那和艾塔迪那是她的選區，對當地造成毀滅性打擊，17人因此喪生，其中包括一名84歲的華裔移民趙志峰（Zhi Feng Zhao，音譯）。趙美心表示，趙志峰因為撤離命令延誤，未能被及時救援，這反映出疏散系統存在嚴重問題。她呼籲洛杉磯縣緊急事務部門對撤離延誤進行獨立調查，以改善未來的應對措施。

趙美心說，野火發生後，聯邦政府迅速批准加州的火災管理援助申請，並將救災費用的報銷比例，從75%提高至100%，聯邦緊急救難管理署（FEMA）和小企業管理署（SBA）的援助計劃，也迅速落地。FEMA提供的援助範圍廣泛，包括日常生存資金、臨時住房補助等，並設立災難資源中心，協助災民申請相關資源。

趙美心指出，許多災民在撤離時未能帶走重要文件，這些文件可以通過災難資源中心快速補辦。趙美心提醒，若收到FEMA「未批准」的通知，應繼續申請，因為這通常意味缺乏必要的補充信息，而非真正被拒絕。她還強調對保險理賠的支持，並提到加州保險廳舉辦的工作坊，為災民提供一站式保險諮詢與協助服務。

活動主辦方之一、南加州台美急難救助協會會長田詒鴻表示，共同探討如何更有效進行保險理賠和重建，是非常有意義的事。 洛杉磯僑界急難救助協會會長楊家淦，感謝協會間的通力合作，並特別提到活動從決定到籌辦僅用10天。內陸僑界急難救助協會前會長莊興華和橙縣僑界急難救助協會會長陳啟耕也感謝參與者和協助者的支持。

駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀表示，四大急難救助協會在洛杉磯野火後迅速整合資源，為災民提供有力支持。經文處將代表台灣外交部捐贈50萬美元給洛杉磯消防局基金會(LFD Foundation)。

洛杉磯僑教中心主任鍾佩珍表示，農曆新年前舉辦此次講座，意義深遠。她讚揚四大僑界急難救助協會在短時間內迅速組織此活動，充分展現僑界的凝聚力與專業。

參加「走出野火陰影」講座的僑民踴躍。（記者子為/攝影）
參加「走出野火陰影」講座的僑民踴躍。（記者子為/攝影）
眾民選官員出席活動，為主辦單位頒發認證。（記者子為/攝影）
眾民選官員出席活動，為主辦單位頒發認證。（記者子為/攝影）
幾個為洛杉磯野火進行募款的團體，依次介紹募集金額及進展情況。 （記者子為/攝影...
幾個為洛杉磯野火進行募款的團體，依次介紹募集金額及進展情況。 （記者子為/攝影）
國會眾議員趙美心為活動主辦方頒發認證，左起：莊興華、田詒鴻、紀欽耀、趙美心、楊家...
國會眾議員趙美心為活動主辦方頒發認證，左起：莊興華、田詒鴻、紀欽耀、趙美心、楊家淦、鍾佩珍、陳啟耕。（記者子為/攝影）

洛杉磯 趙美心 保險

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