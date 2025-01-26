加州就業機會急遽放緩 失業率走高

根據「加州就業發展部門」(EDD)報告指出，整體而言，灣區12月份流失1500個工作職位。(圖取自EDD官網)

聖荷西信使報報導，根據加州就業 發展部門(Employment Development Department，簡稱EDD)數據，經季節性調整後結果的顯示，加州去年12月增加1萬5000個就業機會，但全州失業率自11月的5.4%上升至5.5%。

EDD數據顯示，2024年加州就業市場成長急遽放緩。2024年前六個月，加州平均每月增加1萬7600個工作機會。但是下半年期間，就業成長放緩至每月僅有1萬2500個就業機會。

報告指出，自2020年5月開始，加州每個月平均新增5萬7070個就業機會。但是，2024年全年，加州平均每月只有新增1萬5000個職位，與新冠疫情後的全加州總體平均每月就業增長數相比 、下降74%。

關鍵重點是，此次報告的加州就業與失業數據，並不包括近半月來、席捲洛杉磯大部分地區的災難性火災可能對員工與企業造成的負面影響。致命火災摧毀房屋與商業，火焰席捲多個社區。律師事務所「Duane Morris」就業律師、前EDD主任柏尼克(Michael Bernick)指出，初步估計有1萬5000個至2萬工作，可能會被喊停或大幅減少工時。他說，火災對失業率與就業機會總數的影響，需要數個月時間才能釐清。今年1月的就業報告將僅包含1月12日在內期間情況，只有涉及火災發生的最初幾天。

值得注意的是，儘管加州去年12月的招聘人數稍有增加，但舊金山灣區 的就業機會減少，導致經濟不確定性在2024年底籠罩整個灣區。根據就業發展部門最新報告，整體而言，灣區12月流失1500個工作職位，但這些數字未根據季節性波動而調整。依據EDD未經調整的數據，南灣地區減少800個工作機會，東灣地區減少1700個工作職位。同時，舊金山-聖馬刁地區則增加1200個工作崗位。

位在巴洛阿圖「加州經濟持續研究中心」主任朗文(Steve Levy)表示，未來最重要是新政府如何施行移民、驅逐出境、關稅與財務赤字、債務與稅收政策。所有政策皆可能損害灣區經濟。

灣區就業市場一直與部分重大阻礙抗爭，主要為科技業工作機會流失引發的阻力。

根據EDD相關「員工調整與在培訓」(WARN)通知內容分析，2024年科技業在灣區裁員約1萬8000人。然而，儘管灣區2024年科技業裁員人數相當多，但此一數字仍比2023年科技業在灣區九縣裁撤約2萬1600個工作機會，還低了16.7%。

更進一步分析，科技公司在一些前景看好領域招聘員工的同時，解雇前景不佳領域的員工。朗文認為，是否產生「科技業亮點」(bright spots in tech)，將對整個灣區就業市場造成重要影響。