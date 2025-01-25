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好市多無長者優惠 但領藥、旅遊省開銷

編譯陳盈霖／綜合報導
儘管好市多並未為老年人提供專屬優惠，但長者仍可透過加入會員，省下不少費用。（WCNC）
儘管好市多並未為老年人提供專屬優惠，但長者仍可透過加入會員，省下不少費用。（WCNC）

Tasting Table報導，通膨影響下食品價格不斷上揚，好市多（Costco）提供平價大宗商品、低廉美食等優勢，是許多人視為最划算購物的地方。然而，該大宗貨品零售商並沒有為老年人提供專屬優惠，但高齡長者仍可透過加入好市多會員省下費用。

許多商店慣例上會替弱勢、老年族群提供專屬優惠，好市多也不例外。該店金星卡（Gold Star）會員年費65美元，某些特定族群加入會員時，可獲得20至40美元禮卡，即時回收部分費用，包括大學生、教師、醫療工作者、第一線應急人員、政府雇員及軍人，目前長者並不在此名單上。

但這並不代表老年人無法從好市多會員中受益。顯而易見的好處是批發食品價格，通常比大多數零售商便宜得多。此外，好市多替會員提供雜貨配送服務，甚至包括當日配送，對不少不容易外出購物的長者來說是好的選擇。

另一個問題是許多退休人士面臨的藥物成本。2022年發表於「美國醫學學會期刊」（Journal of the American Medical Association，JAMA）研究顯示，約20%老人因無法負擔藥費而嘗試自我減藥或延遲領取處方藥，甚至使用他人藥物應對。好市多為會員提供2%到40%不等的處方藥折扣，還可在某些類型的保險上提供優惠。持有好市多會員資格的老年人，還可享受該店與Sesame Care合作，這是個連結患者與醫療提供者的線上平台，替好市多顧客提供多項專屬折扣。

不僅如此，好市多的旅行服務（Costco Travel）也能替會員提供特別的旅遊優惠，適合退休後想規劃各類行程，節省開支的長者。

好市多 退休 零售商

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