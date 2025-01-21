移民、野火、馬斯克 川普與加州衝突主戰場

川普與加州的戰爭愈演愈烈 移民、野火、馬斯克的煽風點火是主戰場。（美聯社）

在11月大選後，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）對沮喪的選民們坦承，儘管他反對川普 許多作為，但日後他與這位總統當選人有時仍不得不合作。

紐森說：「我尊敬國家、尊敬總統。我希望我們的總統能成功領導這個國家。但是，我們的工作，或者我的工作，並不是每天醒來就試著拿起鐵橇插進川普的汽車輪軸裡。」

許多人認為，加州和川普政府很快就會爆發衝突，但實際上，加州與川普早已發生過多次衝突，包括在應該展現容忍和友愛的嚴重災難情境下。舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，過去三個月來的情況顯示，加州和川普未來四年的戰爭將比過去更激烈。

移民問題

儘管加州議會尚未批准提供州檢察長邦塔（Rob Bonta）額外資金用來在法庭上對付川普政府的提案，但邦塔已開始加強應付川普大規模驅逐移民的威脅。根據紐約時報報導，川普計畫在20日簽署數十項行政命令，其中許多與移民有關，包括派出軍隊打擊非法移民和取消出生公民權。

加州最高法院首席大法官格雷羅（Patricia Guerrero）表示，她擔心逮捕移民的場景可能出現在加州法院裡。格雷羅稱，他們不想干涉聯邦移民政策，不過，加州法律規定，任何人都不得在加州法院進行逮捕行動。

野火引發緊張局勢

紀事報稱，沒有什麼比本月肆虐洛杉磯縣的野火更能凸顯未來四年，加州與聯邦的鬥爭將變得更加激烈。在火災發生後不久，川普就開始對紐森和洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）進行一連串辱罵，將火災歸咎於他們。

川普責怪紐森沒有簽署一份所謂的「恢復水資源宣言」（water restoration declaration），並指示紐森「立即把北方的水輸送到南方」。但紐森與許多媒體和專家都指出，這種文件和機制並不存在。科學雜誌「科學人」（Scientific American）寫道：「內華達山脈（Sierra Nevada）並不存在紐森用一把扳手就能扭開的中央水龍頭。」

共和黨人也開始明示或暗示，應該拒絕提供加州任何聯邦援助，除非加州同意某些條件。代表加州的聯邦眾議員立即強烈反對。紐森上周也致函國會領導人，要求議會無條件迅速批准援助。

馬斯克煽風點火

在加州與聯邦關係緊繃之際，花2億7700萬元幫助川普競勝選的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）不斷在一旁煽風點火，經常對加州的管理方式發表自己的意見。

馬斯克稱洛杉磯大火是政府管理不當造成的，還在X平台上嘲笑洛杉磯消防局局長是透過「多元、平等、包容」招聘政策（diversity, equity, and inclusion，簡稱DEI）得到這份工作的，而且DEI代表「人們死亡（DIE）」。

馬斯克還稱，由於加州海岸委員會（Coastal Commission）的存在，加州火災災民要重建家園可能要等到天荒地老，並稱這個單位「根本不應該存在」。