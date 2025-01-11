紐森增援8000國民兵 助南加滅火

加州山火肆虐，總統拜登(左)8日與加州州長紐森(右)前往加州聖塔莫尼卡勘災。(路透)

加州 州長紐森 已經決定，動用8000國民兵 投入南加救災，其中300人為憲兵（Military Police Force），除了派駐重要路口，還會協助洛縣警察防制趁火打劫。

紐森感謝消防救災人員的辛勞，並決定增援8000國民兵，為受災地區提供更多資源與保障。他同時強調，想要趁家家戶戶到避難中心時，趁火打劫的人最好死了這條心，因為加州對掠奪絕不寬貸。

國家氣象局（National Weather Service）預估，野火仍有可能快速蔓延，洛杉磯縣與范杜拉縣居民仍須提防極端山火活動，1月12日後，將有另一批強勁東北風來襲，13、14日的沿海強風仍然可能出現。

防火能力

國民兵共8000人。除了300名的憲兵，還有300名直接投入打火，其餘將協助當地警消；

文職救火員6200人，各式機具1030台；

加州公路局600人每12小時輪班，負責清除道路與交通號誌斷電；

36名公路巡警留守道路中斷現場，加州公路警察600人將維持戰術戒備；

防火行動

加州行動指揮中心（State Operation Center）負責緊急調度，加州消防局負責協調當場的人物力，不論來自聯邦、加州或當地；

加州執法人員將與當地與聯邦人員合力確保災區的性命安全與資產完整；

醫療服務部分：加州社會服務局將與洛縣相關機關合作，確保飲食等需求，足以供應已達1500人的災民；不論身分，協助移民避難；加州公衛局將與各地衛生局合作，疏散15家院所的700名病患或住民；加州管理醫療局則負責提供所需藥品。