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洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

冬天不是野火好發季 但為何這次洛杉磯那麼慘？

編譯胡立宗／綜合報導
消防員在艾塔迪那撲滅伊頓野火（Eaton Fire）。（美聯社）
消防員在艾塔迪那撲滅伊頓野火（Eaton Fire）。（美聯社）

加州政府自1984年以來的統計顯示，延燒超過15平方哩的大野火共423起，其中只有四起發生在冬季，其他的都在6至8月的秋季。但是今年的冬季野火不但破紀錄地多、而且威脅更大。加州消防廳的指揮官David Acuña告訴美聯社，以前打火兄弟都說「野火季」，現在大家改口說「野火年」了。

美聯社綜合各方數據指出，南加現今面對的野火威脅遠大於過去40多年，不只因為猛烈野火出現在不該出現的降雨季節，而且加上聖塔安那焚風的異常猛烈、時不時風速超過100哩，再加上降水少造成秋季的乾旱氣候延長至冬季，都是今年寶馬山野火（Palisades Fire）與伊頓（Eaton）野火威脅大於往年的原因。前一次造成嚴重傷害的冬季野火發生在2001年的聖地牙哥以東，Viejas Fire燒毀17.1平方哩。

專家指出，再加上氣候反撲式的極度乾熱，多於往年的樹木枯死，乾燥的木材成為最好的助燃劑，還有美東暴風引發的西向強烈噴射氣流，都助長了撲向人口密集區的冬季野火。專家能肯定的是，氣候變遷與秋冬乾燥天氣增加了冬季野火的風險。聖塔安那焚風發生時間愈來愈晚，由秋季延後到降雨期的冬季，加上今年的降雨量不足以濕潤環境，都是今年野火更為致命的背景。

剛在期刊Science發表關於野火論文的科羅拉多大學火災學者Jennifer Balch指出，小型、凶猛、迅速的野火正在肆虐美西，主因是過去20至30年間愈來愈明顯的全球暖化。她對2001年至2020年間超過6萬起野火的分析，快速延燒的野火數量自2001年以來已經倍增，災損程度也高於擴散緩慢的大型野火。

美國地質調查所（USGS）的火事專家Jon Keeley同意，並指出夏季野火規模大，但延燒速度慢於冬季野火，後者的威脅更大，因為轉眼間就擴散出去了。加拿大湯普森瑞佛斯大學的火災專家Mike Flannigan也說，風速越快野火蔓延速度會呈倍數成長，現今的天候條件下，如果消防隊能在10分鐘內趕到那還有救，超過15分鐘就大勢已去了。

民間氣象預報機構「AccuWeather」預估，截至現今，南加野火的財損至少已達570億美元，可能改寫加州近年歷史上燒毀建物最多、經濟損失最高的紀錄。「這一切都只能說是天時地利，大氣條件合適，配上強勁的焚風」。

California Institute for Water Resources的氣候學者Daniel Swain表示，目前沒有證據可以確定，聖塔安那焚風的變強，與人為氣候變遷有關。但是不論如何，焚風發生在冬季都會對野火造成影響，雖然前幾年冬季降雨量大，但今年可不一樣，缺水使風勢助長下的野火越燒越遠，而且乾燥氣候使得燃料更多，意即枯死的草木。

除了前面提到的，1984年至今共423起大型野火，只有4起發生在冬季，聯邦統計也顯示，1984年至今，加州1月發生的野火只有6起延燒範圍超過2平方哩，之前最大的Viejas Fire也只燒了17.1平方哩。但寶馬山野火目前已達27平方哩，伊頓野火也達21平方哩。

艾塔迪那遭到燒毀的汽車。（美聯社）
艾塔迪那遭到燒毀的汽車。（美聯社）
逃過Eaton Fire的艾塔迪那男子。（美聯社）
逃過Eaton Fire的艾塔迪那男子。（美聯社）
寶馬山野火（Palisades Fire）火場。（美聯社）
寶馬山野火（Palisades Fire）火場。（美聯社）
寶馬山野火將寶馬山花園社區幾乎夷為平地。（美聯社）
寶馬山野火將寶馬山花園社區幾乎夷為平地。（美聯社）
好萊塢地標Hollywood後方濃煙密布。（美聯社）
好萊塢地標Hollywood後方濃煙密布。（美聯社）
2025年冬季，南加較往年更乾。（U.S. Drought Monitor網站）
2025年冬季，南加較往年更乾。（U.S. Drought Monitor網站）
消防隊員正在清理寶馬山野火燒過的區域。（美聯社）
消防隊員正在清理寶馬山野火燒過的區域。（美聯社）
南加州馬里布海邊遭寶馬山野火燒毀的房屋。（美聯社）
南加州馬里布海邊遭寶馬山野火燒毀的房屋。（美聯社）
寶馬山野火（Palisades Fire）火場。（美聯社）
寶馬山野火（Palisades Fire）火場。（美聯社）
透過 Maxar Technologies衛星照顯示 ，8日伊頓野火（ Eato...
透過 Maxar Technologies衛星照顯示 ，8日伊頓野火（ Eaton Fire） 的面積。（美聯社）

加州 氣候變遷 南加

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