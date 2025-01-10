冬天不是野火好發季 但為何這次洛杉磯那麼慘？

消防員在艾塔迪那撲滅伊頓野火（Eaton Fire）。（美聯社）

加州 政府自1984年以來的統計顯示，延燒超過15平方哩的大野火共423起，其中只有四起發生在冬季，其他的都在6至8月的秋季。但是今年的冬季野火不但破紀錄地多、而且威脅更大。加州消防廳的指揮官David Acuña告訴美聯社，以前打火兄弟都說「野火季」，現在大家改口說「野火年」了。

美聯社綜合各方數據指出，南加 現今面對的野火威脅遠大於過去40多年，不只因為猛烈野火出現在不該出現的降雨季節，而且加上聖塔安那焚風的異常猛烈、時不時風速超過100哩，再加上降水少造成秋季的乾旱氣候延長至冬季，都是今年寶馬山野火（Palisades Fire）與伊頓（Eaton）野火威脅大於往年的原因。前一次造成嚴重傷害的冬季野火發生在2001年的聖地牙哥以東，Viejas Fire燒毀17.1平方哩。

專家指出，再加上氣候反撲式的極度乾熱，多於往年的樹木枯死，乾燥的木材成為最好的助燃劑，還有美東暴風引發的西向強烈噴射氣流，都助長了撲向人口密集區的冬季野火。專家能肯定的是，氣候變遷 與秋冬乾燥天氣增加了冬季野火的風險。聖塔安那焚風發生時間愈來愈晚，由秋季延後到降雨期的冬季，加上今年的降雨量不足以濕潤環境，都是今年野火更為致命的背景。

剛在期刊Science發表關於野火論文的科羅拉多大學火災學者Jennifer Balch指出，小型、凶猛、迅速的野火正在肆虐美西，主因是過去20至30年間愈來愈明顯的全球暖化。她對2001年至2020年間超過6萬起野火的分析，快速延燒的野火數量自2001年以來已經倍增，災損程度也高於擴散緩慢的大型野火。

美國地質調查所（USGS）的火事專家Jon Keeley同意，並指出夏季野火規模大，但延燒速度慢於冬季野火，後者的威脅更大，因為轉眼間就擴散出去了。加拿大湯普森瑞佛斯大學的火災專家Mike Flannigan也說，風速越快野火蔓延速度會呈倍數成長，現今的天候條件下，如果消防隊能在10分鐘內趕到那還有救，超過15分鐘就大勢已去了。

民間氣象預報機構「AccuWeather」預估，截至現今，南加野火的財損至少已達570億美元，可能改寫加州近年歷史上燒毀建物最多、經濟損失最高的紀錄。「這一切都只能說是天時地利，大氣條件合適，配上強勁的焚風」。

California Institute for Water Resources的氣候學者Daniel Swain表示，目前沒有證據可以確定，聖塔安那焚風的變強，與人為氣候變遷有關。但是不論如何，焚風發生在冬季都會對野火造成影響，雖然前幾年冬季降雨量大，但今年可不一樣，缺水使風勢助長下的野火越燒越遠，而且乾燥氣候使得燃料更多，意即枯死的草木。