科學家：家中黑色塑膠物危險 立即丟掉

科學家正在大聲疾呼：如果你家裡有黑色的塑膠物品，特別是黑色的餐具瓢杓（black spatula），要馬上把它們丟掉。

舊金山紀事報報導，你的廚房抽屜裡有黑色塑膠湯匙嗎？你的客廳周圍放著有黑色塑膠底盤的玩具車嗎？你的浴室櫃檯上有黑色塑膠髮刷嗎？科學家說，馬上將它們丟進垃圾桶。

Chemosphere上的一項新的同儕評審研究發現，黑色塑膠廚房用具、食品盛具、髮飾和玩具中的阻燃劑（flame retardants）含量達到危險水平。這些物品是由電視、電腦和其他電子產品中回收的黑色塑膠製成的，這些塑膠過去通常經過阻燃劑處理，包括用溴化和有機磷酸鹽化合物（brominated and organophosphate compounds）處理過的塑膠。當電子垃圾被回收時，阻燃劑就被加入了新產品中。

阻燃劑與許多健康問題有關，包括干擾人體荷爾蒙平衡、影響性功能和生育能力、損害大腦和神經系統以及導致癌 症風險大幅增加。塑膠一般對人們來說並不好，今年稍早發表在「手術刀」（Lancet，又譯為柳葉刀）醫學期刊上的一項研究，探討了微米塑膠（microplastics）和奈米塑膠（nanoplastics）對人體的影響，毫不奇怪地發現了很多不好的東西。

其實各種顏色的塑膠，包括新製造的塑膠都不好，但黑色塑膠尤其令人擔憂。南加大 環境工程副教授史密斯（Adam Smith）稱，這一結果「令人驚訝，這些阻燃劑已經被禁止很長時間了，在新產品中還能看到，實在令人震驚」。

以實例說明，一條黑色塑膠玩具串珠項鍊的阻燃劑含量接近3%（按重量計算）。史密斯說：「這是毒性極強的。」這些有毒顆粒會透過多種方式進入人體。加熱塑膠，例如在黑色塑膠外帶盒中重新加熱剩菜，或用塑膠杓翻轉在油鍋中發出滋滋聲的培根條，或用塑膠湯匙攪拌義大利 麵，都會增加化學物遷移率。更高的溫度，意味著更多的化學物質會滲入食物中。

唾液是另一個入口點。因此，孩子放進嘴裡的任何黑色塑膠製品，都是致癌化合物的另一個潛在入口。人們也透過接觸塑料，甚至透過吸入塑料和吸入附著在家裡灰塵上的碎片，而接觸到微小顆粒。