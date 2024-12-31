人工漲、治安差…華裔餐飲陷困境 科技創新找活路

南加州華人餐館面對通膨與人力等成本增重，業者無不竭力應；示意圖。(取自pexel)

面對成本漲、人力缺等多重挑戰，南加州 華人餐飲業者竭力應對，有業者善用科技工具提升營收15%，也有經營20年的老店因成本增重、治安拖累被迫熄燈。業界建議，餐飲業必須與時俱進，突破傳統經營思維才能生存。

南巴沙迪那一家中餐館負責人劉心潔表示，該店去年投資 升級POS系統，每月支出表面上增加100元，但一年下來不僅節省一名人力成本，營收更成長15%。新系統提供即時營運數據分析，讓她只需通過手機就能掌握每天營業情況，連個別餐點的銷售情況都一目了然。

劉心潔觀察到，許多傳統餐廳老闆不敢投資設備升級，依舊使用人工開單和手寫計算，耗費了更多時間和金錢。她以去年聖誕節前夕為例，當天營業額數千元，隔天更突破萬元，若依舊採用手寫作業，不只疲於奔命，更容易出錯。她解釋，科技設備是一次性投資，卻能帶來長期效益。一百卷收據紙才119.99元就可使用很長時間，而系統帶來的效率提升、降低人為失誤的效益更是無可估量。

在菜單設計方面，該店突破僅鎖定主流市場的傳統思維，轉型提供中西合璧選擇。她透露，部分新增菜色的月營收從百元起步，經過一年耕耘後成長至千元。她強調，關鍵在於給予市場足夠的適應期，而非嘗試一兩天就放棄。

劉心潔也嘗試挑戰原有經營模式。她回憶，初期事事聽從大廚建議，後來發現創新的重要性。以新增的星洲炒米粉為例，儘管很多人認為不適合洋人口味，但經過持續推廣後，反應相當正面。

面對通貨膨脹，供應鏈成本控制更顯重要。劉心潔以飲料採購為例，同樣一箱35瓶裝汽水，在Costco售價僅18.99元，但大盤商卻要價24元。許多餐廳老闆習慣向單一供應商採購所有物品，反而容易受制於人。

相較之下，艾爾蒙地 市（El Monte）一家老字號素食自助餐廳卻面臨結業命運。作為當地唯一的素食自助餐廳，主打健康飲食，除自助餐區外還經營素食食材超市。該店店員表示，店內數度經歷嚴重的治安問題：兩個月前地下室遭破壞，光是修理水管就花費千元，還被迫停業兩天。更嚴重的是，屋頂四台商用冷氣全遭破壞，每台維修費用高達萬元，大幅增加營運負擔。

儘管房東願意續約，但在人工成本上漲、治安持續惡化，經營壓力日益沉重。店員透露，為節省成本，平日都維持最低人力運作，她每天獨自從早上開始布置，工作超過12小時，往往到下午4、5點才能用餐。雖然艾爾蒙地市店面即將結束營業，但該素食餐廳的西柯汶納（West Covina）分店仍將持續經營。經理表示，未來若找到合適地點，不排除重新開業服務大眾。