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坎城影展最佳導演 來LA分享亞洲壯遊

記者張宏/洛杉磯報導
榮獲坎城影展「最佳導演獎」的葡萄牙導演Miguel Gomesh（左）和洛杉磯影評人協會Jordan Cronk對談。（主辦方提供）
榮獲坎城影展「最佳導演獎」的葡萄牙導演Miguel Gomesh（左）和洛杉磯影評人協會Jordan Cronk對談。（主辦方提供）

讓公益影像獲更大關注，全球公益影像獎「斯莫格獎」（SmallRig Awards）日前與洛杉磯影展機構Acropolis Cinema舉辦「斯莫格公益影像獎全球創作者交流會」，邀請以電影「壯遊」（Grand Tour）榮獲坎城影展「最佳導演獎」的葡萄牙導演Miguel Gomes，和觀眾分享他的亞洲壯遊。

活動聚集過百名影迷、新興影像製作人、影評、電影業者和奧斯卡投票者等，導演Miguel Gomes的電影「壯遊」不僅在坎城影展獲獎，還入圍第97屆奧斯卡金像獎最佳國際長片。電影講述1918年發生在仰光的一段歷史故事，公務員愛德華在婚禮上逃走，開啟和未婚妻你追我逃的亞洲壯遊。Miguel Gomes表示，他注重紀錄片與虛構敘事的融合，透過影像講述全球視野的故事，這部電影在中國拍攝期間，將木偶戲、皮影戲等民間表演藝術融入作品中，還包括與當地人的有趣互動。

主辦方代表Danny Kizhner表示，紀錄片的意義和影響，需獲得更多關注。例如「以火書寫」（Writing With Fire）講述印度種姓制度下，最低階級的達利特女性新聞從業者，衝破束縛，從事此前由男性壟斷的媒體事業獲成功的故事。這部紀錄片傳遞出直觀和強烈的影像力量，也促成「斯莫格獎」誕生。

該獎項目前正在全球範圍內徵集作品，徵集截止日就在12月31日。接受長度不超過40分鐘的紀錄片及視頻參賽，鼓勵具有社會價值的紀實作品創作。截至目前，已收到來自110個國家和地區的3500多個參賽作品，其中中國（超700部）、美國（279部）、印度（206部）、法國（186部）等投稿數量位居前列。

Danny Kizhner表示，本屆主題為「改變，始於看見」（See it，Change it）。這是一個人人都能成為影像創作者，設備更輕便、智能化的時代。希望藉此鼓勵資源有限的年輕影像製作人進行創造性思考，運用專業設備及講故事技巧，來完美呈現作品。「斯莫格獎」設22個獎項，包括金獎、銀獎、銅獎、觀眾投票獎、新銳人才獎等。評審團將由第79屆奧斯卡電影金像獎最佳紀錄短片得主楊紫燁（Ruby Yang）擔任主席，獲獎者將有現金獎勵並有機會獲得未來創作專案的財務支持，讓優秀作品被更多人看見。

主辦方代表Danny Kizhner。（主辦方提供）
主辦方代表Danny Kizhner。（主辦方提供）
「斯莫格獎」（SmallRig Awards）日前與洛杉磯影展機構Acropol...
「斯莫格獎」（SmallRig Awards）日前與洛杉磯影展機構Acropolis Cinema舉辦第一場線下「斯莫格公益影像獎全球創作者交流會」活動。（主辦方提供）

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