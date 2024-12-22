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優勝美地麥賽德河乾涸 州府究因

編譯組╱綜合報導
麥賽德河斷流原因複雜，監管阻礙重重。（取自官網）
麥賽德河斷流原因複雜，監管阻礙重重。（取自官網）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，兩年前，加州水務監管部門驚悉聖荷昆河谷（San Joaquin Valley）的一條主要河流已經斷流。長達5哩的河道乾涸，幼魚被困在泥潭中，鳥兒逃往新家，划船者、水岸業主和農民都感到沮喪。

麥賽德河（Merced River）是優勝美地河谷（Yosemite Valley）中心最著名的水道，發源於崇山峻嶺之中，全長約135哩，流經優勝美地國家公園，然後進入該州的農場地帶，匯入聖荷昆河。

但麥賽德河在2022年的四個月中乾涸，該河的水源來自山脈的雪峰，長期以來一直被大量抽水用於農業，乾旱時水位往往會大幅下降。更糟糕的是，河水缺乏流動會使上游和下游的水溫升高、水質下降，從而為河水乾涸地區以外的植物和動物造成了一個糟糕的環境。加州通常會限制抽水，以至少保持一定的水流向下游。

州水務監管機構剛剛完成的一項調查提供了一些關於河流乾涸原因的啟示： 雖然用水戶抽取的水量顯然超過了麥賽德河的健康水量，但加州水資源控制委員會（California State Water Resources Control Board）發現，用水戶這樣做在很大程度上是合法的，這凸顯了加州監管體系的一個根本問題。

官員們說，監管機構並沒有實時監控取水量的工具，而這些工具本可以為他們的應對措施提供信息。然而，即使他們掌握了更多有關抽水的信息，也很難迅速採取相應措施，因為他們對長期用水戶的權力有限。

2022年秋天，州水務官員開始對麥賽德河進行調查。由於許多用水戶隨心所欲地取水，監管機構也無法充分跟蹤河水的流動情況。此外，了解誰在取水、在哪裡取水也很困難。非法取水也是造成這一窘境的部分原因。

在2012-2016年的乾旱之後，立法機構批准了擴大和更新該州溪流測量網絡的資金，這項工作仍在繼續。

除數據不足外，州政府限制優先水權持有人的權力仍然有限。目前州水務局已經開始與水權持有者會面，以獲取更好的水數據，希望各方能夠相互合作解決問題。

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