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加大州大籲國際生在明年1/20川普就職前返校

編譯廖宜怡／綜合報導
加州兩大公立大學系統加大和州大呼籲國際學生在川普1月20日就職前返回校園。（美聯社）
加州兩大公立大學系統加大和州大呼籲國際學生在川普1月20日就職前返回校園。（美聯社）

加州兩大公立大學系統加入美國其他大學行列，呼籲寒假出國的國際學生在川普明年1月20日就職前返回校園，以免受到川普可能立即發布限制入境美國行政命令的影響。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，川普2017年上任後不久，就對七個穆斯林占多數的國家實施入境限制，導致成千上萬名學生無法返回美國繼續學業。儘管拜登於2021年撤銷了這項禁令，但川普在此次選舉的競選活動中曾表示，他希望在返回白宮後恢復這些限制。

加大（UC）和州大（CSU）兩大高等教育系統近日建議目前身在國外的國際學生和教職員，最好在明年1月20日前返回美國。紀事報指出，包括柏克萊加大、聖地牙哥加大、洛杉磯加大在內的多所加大以及私立的南加大（USC），都是美國國際學生人數最多的前15所大學。

加大總校長辦公室最近發出聲明說：「加大收到了校內成員關於美國移民和簽證流程可能發生變化的詢問，雖然我們預測2025年1月20日前移民和簽證規定不會有任何正式的變化，但我們鼓勵國際學生考慮在1月20日前返回美國。」

柏克萊加大發言人莫古拉夫（Dan Mogulof）表示，該校國際辦公室正在主動聯絡國際學生，告訴他們未來美國入境規定的不確定性，並建議學生考慮在1月20日前返回校園。

與此同時，州大也對其23所大學的國際學生和教職員發出指導建議。建議寫道：「儘管沒有明確跡象表明針對國際學生的政策即將出現變化，但我們已經在川普上一任期時看到，政府在無預警的情況下發布禁入美國的行政命令。」

州大還呼籲夢想生（DACA students，即無證學生）不要計畫出國，因為「他們重返美國時可能遭遇困難」。

南加大也發出電子郵件給國際學生表示，鑑於下任總統將於2025年1月20日上任，而且可能立即發布多項影響他們進入美國和簽證的行政命令，建議國際學生最好在1月13日前返回校園。

南加大告訴學生，雖然不能完全確定川普政府是否會發出禁令，但「要避免任何挑戰的最安全作法，就是在春季學期開始前返回美國。」

川普 南加大 柏克萊加大

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