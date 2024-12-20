避免浪費食物 加州新法禁標示「Sell by」

加州對商品的日期標籤，將有更高要求。圖為示意圖。（pexels）

想像一個情境：你站在雜貨店貨架前，費勁尋找標示最新日期的牛奶 。你認為這麼做是值得的，因為可以獲得能保存更久的牛奶。

不過，「銷售截止期限（Sell by）」標籤，並不表示牛奶在那之後會變壞；它是用來幫助雜貨商輪換庫存的，牛奶事實上還未變質。

除嬰兒配方奶粉外，食品包裝上的日期標籤，沒有在聯邦層面有監管或強制要求，主要取決製造商和州政府的決定。為減少每年600萬噸的食物被浪費，加州 訂定新法，對食品標籤有更多監管。

由千橡市議員歐文（Jacqui Irwin）撰寫的AB660法案已獲通過，為消費者食品日期標籤，帶來統一和常識性。這項法案將於2026年7月1日生效，雜貨商約有一年半的調整時間。

食品包裝上有超過50種不同詞語，這使消費者很難準確理解每個標籤的意思。根據自然資源保護理事會（Natural Resources Defense Council）的可持續食品系統倡導者塞維拉（Nina Sevilla）表示，這正是該法案希望解決的問題。

該法案贊助方、加州廢棄物對策組織（Californians Against Waste）政策助理帕克（Erica Parker）說，他曾在玉米捲餅上看到詞語縮寫標籤，例如「PEB」代表「Please enjoy by（請在此日期前享用）」。帕克認為，這是一個無意義詞組。

更糟的是，製造商間沒有統一的詞語意思。帕克舉例「Enjoy by（享用截止期限）」可能在一種產品上是「最佳賞味期限」，但在另一種產品上，可能有其他意義。

帕克表示，AB660法案的目標，是統一日期標籤的含義，減少消費者困惑，進而減少食物浪費。

新法禁止食品標示「Sell by（銷售截止期限）」，該標籤可能導致民眾丟棄仍然可食用的食物。「Sell by」日期通常是雜貨商確保庫存正確輪換，尤其是乳製品、肉類和其他易腐爛食品，不一定代表食物在何時會變質。

該法將大多數標籤限制為兩種：質量標籤「Best if used by（最佳賞味期限）」，和安全標籤「Use by（使用截止期限）」。

「Best if used by」指產品可能失去應有質量的日期，但不意味著無法食用。美國公共利益研究小組（U.S. Public Interest Research Group）消費者監督部主任穆雷（Teresa Murray）表示，該類標籤適用不會在貨架上變質的物品。例如瓶裝水和罐頭食品，如果未開封並正確存儲，仍可在多年後安全食用。

穆雷說，任何能幫助消費者停止丟棄可食用食物的事都是好事。穆雷推薦由美國農業部開發的FoodKeeper應用程式，該程式幫助用戶了解食品儲存，並避免食物浪費。該應用程式可在線上或安卓 和蘋果設備上下載使用。

AB660法案要求對可能快速變質的產品使用「Use by（使用截止期限）」標籤，即在標示日期後，可能無法安全食用。

加州的新法不像賓州的牛奶標籤法那樣嚴格；後者要求「銷售截止期限（sell by ) 」日期，不得超過產品殺菌後17天。穆雷表示，食品變質不是選擇某一天那樣簡單，但在檢查雜貨是否仍然可用或需要丟棄時，應將這些標籤加入考量。

新法還允許雜貨店，在滿足有質量或安全標籤情況下，對預製食品使用「Packed on（包裝日期）」標籤。部分商品免除適用該法，例如嬰兒配方奶粉、雞蛋、啤酒和葡萄酒，就不需要標注州級標籤。