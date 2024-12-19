羅省中華會館新4首長出爐

2025年中華會館四首長出爐，（左起）伍堅偉、張麗卿、聶澤英、朱栢田。（受訪者提供）

羅省中華會館2025年四首長本周出爐：主席聶澤英、副主席朱栢田、監事長張麗卿、副監事長伍堅偉。就職典禮將於新年元旦在中華會館大禮堂舉行。

自從上月宣佈參選以來，四首長候選人積極參與各僑團舉辦之活動、節慶及就職典禮。按照慣例，羅省中華會館每年12月進行翌年四首長及三會正副會長改選。由於今年換屆選舉只有一組候選人，因此12月16日及17日一連兩晚經由全體理事及監事鼓掌通過之後，誕生新任四大首長。駐洛杉磯 台北經文處副領事車懿恬、洛僑中心主任陳敏永、副主任方瓊逸紛紛前往道賀。

候任主席聶澤英表示，明年元旦就職後，四首長及團隊致力推動會館創新求變，順應時代潮流，並促進27個僑團的和諧與團結。他表示，2025年有許多事情需要處理，尤其是在交通方面。聶澤英希望吸引更多旅遊團進入華埠 ，帶動消費尤其是餐館和其他商業活動的繁榮。然而，目前華埠缺乏大巴士停靠設施，因此他希望能與市政府合作，建立一個專門的停車場地。此外，聶澤英還指出，他期望能吸引更多華人商家進駐華埠，開辦新的華人超市 ，滿足社區需求。同時，中華會館會進一步關注和服務長者，聶澤英舉例說，過去曾為一些長者公寓送物資、送溫暖，並希望未來能繼續開展這類活動，以關愛社區長者。

候任監事長張麗卿表示，作為羅省中華會館監事長，她必定竭盡所能，與三位首長、校董會、福僑會、福地會同仁、以及全體理監事合作，共同推動中華會館會務，服務社群，帶領中華會館邁向新里程。

羅省中華會館2025年理事會職員為：正副中文書記：黃美霞、林師雄；正副英文書記：馬劉愛瓊、關質聰；正副財政：周雄偉、黃勇華；正副核數：楊得成、趙碧琦。監事會職員為：正副中文書記：李嫈嫈、梁焯榮；正副英文書記：鍾泗華、楊家淦；正副核數：趙善儀、陳志聖。

中華會館轄下之校董會、福僑會及福地會的會長及職員選舉，將於12月20日上午在中華會館禮堂進行。