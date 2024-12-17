內含費用多 速食外送並不經濟實惠

對美國數百萬計速食消費者來說，享受便利的速食外送成本正迅速增加。（Postmates官網）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，對美國數百萬計速食消費者來說，享受便利的成本正迅速增加。事實上，線上餐飲外送已成為一個數兆元產業，根據Chowhound報導，外送服務通常包含一些不易察覺的費用，從服務費、小額訂單費到比店內更昂貴的菜單價格，這些費用將原本屬於「經濟實惠」的速食變得不再實惠。

該網站指出，雖然在美國最便宜的速食連鎖店，一份便宜套餐可能只需不到10元，但當稅金、小費 和其他費用加總後，同一份套餐的外送訂單，幾乎很難低於20元。除上述隱藏費用外，還有標準運費，這些費用因服務和距離而定，可能會於訂單上增加大筆額度，從幾元到十幾元不等。

另外，小費是外送服務重要且預期的一部分，也使整筆帳單多了額外負擔。「小費對外送員來說至關重要，但這也讓原本實惠的菜單變得更昂貴，」Chowhound指出。此外，一些速食連鎖店提供的店內購物促銷與折扣，並不適用於外送訂單，這意味著選擇外送的消費者錯失大幅省錢的機會。

各家外送平台費用也不相同。根據FinanceBuzz一項最新研究，Postmates加價幅度最高，其成本平均比正常菜單價格高出92%。DoorDash和GrubHub緊追其後，加價幅度分別為83%與80%。相較之下，Uber Eats加價幅度最低，為69%。

根據FinanceBuzz數據，一分9.85元Chick-fil-A訂單在GrubHub上售價可能高達23.01元，增幅134%。即使加價較低的餐廳如Chipotle、Jersey Mike's和麥當勞 （McDonald's ），外送費用仍使餐點價格增加44%至77%。

Chowhound建議，消費者最好了解外送全部成本，有助於做出更明智選擇，省下更多經費。