經濟制度對勞資平衡評比 加州全國第9

在美國的地方分權制度上，各州政府在治理上可能有非常大的差異。一份分析報告指出，加州 的經濟制度在對雇主與員工兩方面的平衡方面，在全國排名第九。

聖荷西信使報引用橙縣紀事報的一篇報導，作者藍斯納（Jonathan Lansner）製作了兩份「州經濟排行榜」（state economic rankings），一份是從雇主的觀點來看，一份是從員工的觀點來看。在企業友善度方面，加州的排行很差。但在員工福利方面，加州的排行很高。

他把兩份排行榜綜合起來，取得第三份排行榜，稱之為「最平衡的州經濟」（most balanced state economies）排行榜。加州在此榜上排第九，前五名依序是維吉尼亞 、華盛頓州、科羅拉多、佛羅里達和麻州。德州 排名第十。排在榜末的是路易斯安那、密西西比、西維吉尼亞、肯塔基和阿肯色。

在第一份偏向企業的榜單上，分數是按企業稅率、有助企業成長的法規等項目評分。加州在此榜排名第30。前五名依序是北卡州、猶他州、德州、田納西州和佛州。榜末五名是夏威夷、路易斯安那、阿拉斯加、新墨西哥和羅德島州。

在第二份偏向員工的榜單上，分數是按薪資、勞工法規、裁員難度等項目評分。加州在此榜排第三，前兩名是麻州和華盛頓州。第四、五名是紐約州和康乃狄格州。對員工最不友善的前五名依序是密西西比、喬治亞、路易斯安、西維吉尼亞和愛達荷。加州的兩大對手州中，德州排名第34，佛州排名第20。

老闆與員工之間的拔河是政府和企業經常疲於應付的爭鬥。老闆在管理員工、工時和工作場所上應該有多少空間？營業費用和稅金的適當水準是多少？政府應該將工資提高多少？

在提高員工生產力至關重要的這個時代，找到正確的組合至關重要且棘手。因此，用更廣泛的視角來考慮平衡成績單的結果—根據「平衡」等級將各州分為三組，可以在兩極之間取得較恰當的中庸位置。