高校聯盟年度慶典 吸引500人參與

2024屆會長李姍（右一）將會旗交接給2025屆會長劉國雲（左五）及其團隊。（記者劉子為/攝影）

南加州 中華高校校友會聯盟（簡稱高校聯盟）1日在聖蓋博 市希爾頓酒店舉行年度慶典，近500位嘉賓共襄盛舉，包括聯盟內各高校校友會成員、僑團領袖、民選官員等等。活動中，2024屆和2025屆領導團隊完成交接儀式，並呈現了精彩表演、抽獎等豐富節目。

2024屆卸任會長李姍在致辭中回顧過去一年的成就，感謝所有校友和媒體的支持。她表示，高校聯盟已成為南加 州最具影響力的華人社團之一，她期許新一屆領導團隊能秉持初心，繼續搭建更多交流合作的平台，推動聯盟邁向更高的目標。卸任理事長劉莉莎則強調，2024年是豐收的一年，成員校友會數量從年初的74個增至目前的79個，匯聚超過5萬名校友。同時，理事會推動了章程修改，完善了俱樂部和行業專委會的管理機制，為校友活動提供了更規範的支持。

2025屆新任會長劉國雲表示，新一屆領導團隊將延續聯盟的優良傳統，並計劃推出更多聚焦人工智能、醫療科技等前沿領域的講座與論壇，幫助華人企業拓展國際市場，支持華裔青年就業。她強調，與成員數量相比，聯盟更注重活動對校友和社區的實際影響，希望通過各類活動將校友的力量凝聚起來。新任理事長吳東權則在发言中感謝歷屆義工和校友的無私奉獻，使聯盟在短短數年間取得如此卓越的成就。

中國駐洛杉磯總領事館副總領事黃洪江到場祝賀。他肯定聯盟過去八年來在聯繫校友、促進中美文化交流及推動社區發展方面的卓越貢獻，並希望聯盟繼續發揮團結合作的精神，共創美好未來。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）也出席年會，對高校聯盟八年來的發展表達高度讚賞。她提到聯盟成功舉辦了多場大型活動，為南加州華裔社區帶來深遠影響，並向聯盟頒發榮譽證書，感謝其對社區的貢獻。聖蓋博市候任市議員赫喬治（Jorge Herrera）代表加州財長馬世雲（Fiona Ma）到場致辭，並頒發證書，表彰聯盟多年來的努力與成績。