好萊塢聖誕遊行 華人秀舞龍舞獅 李小龍骨董車也吸睛

表演者身著色彩鮮豔、飾有羽毛的傳統服飾，展現了印地安文化的獨特魅力。（記者張庭瑜/攝影）

由聯合電視公司和洛杉磯共同舉辦的第92屆好萊塢 聖誕遊行（Hollywood Christmas Parade）12月1日晚在好萊塢盛大登場。這項洛杉磯年度盛事吸引了眾多好萊塢名人、各族裔表演團體及大批觀眾參與，活動內容豐富多彩，氣氛熱烈，為聖誕季拉開序幕。

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視頻來源: 記者張庭瑜

好萊塢聖誕遊行自1928年創辦以來，已成為洛杉磯乃至全美的迎新年象徵性活動之一。今年的遊行沿著全長3.2英里的U形路線展開，途經好萊塢大道（Hollywood Boulevard）、藤街（Vine Street）和日落大道（Sunset Boulevard），沿線早已被熱情的觀眾擠得水洩不通。

本屆遊行大禮官是奧斯卡提名演員雷納（Jeremy Renner）。同時，知名主持人兼演員洛佩茲（Mario Lopez）因在人道主義領域的傑出貢獻，獲頒年度人道主義獎，成為當晚一大亮點。遊行也延續了公益傳統，為美國海軍陸戰隊的玩具捐贈活動募款。這項由少校亨德里克斯（Bill Hendricks）於1947年創立的慈善活動，至今已幫助無數兒童實現節日願望，彰顯了節日的溫暖與關懷。

南加州華人社團聯合會組織的華人遊行隊伍是活動中的一大特色，鮮明的中華文化元素贏得廣泛關注。震耳欲聾的鑼鼓聲中，兩條巨龍和緊隨其後的三隻祥獅，呈現出傳統舞獅的生動活力。旗袍隊和腰鼓隊則以整齊的動作和鏗鏘的節奏，展現華人社區的熱情與活力。

此外，華人武術表演團隊以劍、刀、槍等中華傳統武器的演出，贏得觀眾讚嘆。華人眼科醫生邱欽惠收藏的一輛李小龍在電影中駕駛的骨董車，被安排在車隊第一排，成為整場遊行的注目焦點之一。還有一位李小龍模仿者身穿經典黃色連體衣站在車旁，重現這位武術巨星的風采。

本次遊行中，兩隻巨型熊貓氣球 成為焦點之一。高達數10英尺的熊貓氣球隨風飄揚，吸引無數觀眾駐足觀看。氣球車上，工作人員向沿途觀眾派送小型熊貓玩偶。遊行隊伍中的「花木蘭」真人造型也吸引了大量目光，這位女英雄站在敞篷車上，充滿自信。

中國駐洛杉磯總領事郭少春表示，他對參與這一盛大活動深感榮幸，並對華人社團的精彩表演寄予厚望。他提到，華人社團表演的舞龍舞獅、武術技藝及傳統服飾展示等節目，呈現了一場視覺盛宴。特別是來自中國的大熊貓氣球，成為活動的點睛之筆。

除了華人社團，遊行還匯集了來自世界各地的精彩表演。例如，美國海軍陸戰隊樂隊（United States Marine Corps Band）的磅礡演奏、巴沙迪那聯合學區明星樂隊的動感節奏，以及來自巴拿馬的泛美學院樂隊（Panamerican Institute）的熱情表演，現場氣氛高潮迭起。花車展示同樣是今年遊行的一大亮點，涵蓋美洲原住民、各族裔文化以及好萊塢特色設計，花車的多元風格與精緻佈置講述了豐富的文化故事，為活動增添了層次感。