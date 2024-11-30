紐森選後巡訪保守派縣 聚焦經濟議題

紐森指出，選民向民主黨人發出了一個明確的信息：他們應該關注經濟問題。（美聯社）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）自民主黨 在11月大選中遭受重創後首次露面，選擇的地方出人意料，是位於拉貝克（Lebec）的寇恩縣（Kern county）水泥廠。

紐森正在遠離故鄉舊金山的中谷（Central Valley）進行巡迴演講，重點介紹 1月份推出的全州經濟發展計畫。這項名為 「加州就業第一」（California Jobs First）的計畫已醞釀多年，將於明年初為勞動力發展和綠色產業撥款 1億2000萬元。

人們普遍預計這位州長將在2028年競選總統。他的政治同事、副總統賀錦麗（Kamala Harris）的落選為他開闢了一條道路。即使他承諾保護生育權和環境法規，他也習慣於訪問那些不完全支持他擔任州長的農村地區。

Claremont McKenna學院政治學教授、前共和黨人皮特尼（Jack Pitney）說：「他有興趣在未來競選總統，這已經不是什麼秘密了。聰明些的民主黨人明白，他們必須在美國農村地區取得一些進展。」

紐森本人在民調中的支持率也有所下降，加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California）十月份的一項調查發現，只有47%的加州潛在選民認可紐森作為州長的表現，低於兩年前他贏得連任前不久的52%。

自川普獲勝以來，紐森在Zoom上與選民舉行了一次全國範圍的直播，並向他的政治委員會 「民主競選會 」（Campaign for Democracy）募集捐款，該委員會今年為全國民主黨候選人募集了數百萬元。洛杉磯加大（UCLA）法學院政治學教授、選舉法專家哈森（Richard Hasen）說，他可能會將這些資金用於競選總統。

上周，紐森告訴「紐約時報」（New York Times），選民向民主黨人發出了一個明確的信息：他們應該關注經濟問題。大選結束後，他迅速召集了州議會特別會議，「保護公民權利、生育自由、氣候行動和移民家庭 」免受新政府的影響。

目前還不清楚未來巡訪的地點，但預計州長將訪問更保守的地區。