我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續

阻擋龐培歐入閣 小唐納川普掌「新人事話語權」

好市多會員自評 3理由不再續

編譯陳盈霖╱綜合報導
子女長大離家之後，可考慮取消好市多會員。（歐新社）
子女長大離家之後，可考慮取消好市多會員。（歐新社）

The Motley報導，許多人是好市多（Costco）忠實顧客或粉絲，然即便如此，消費者仍可評估自身情況，看是否須取消好市多會員資格，比如家庭人口減少、會員資格共享問題及有其他更便宜選擇等，都可能是考慮取消好市多會員的原因。

孩子搬出去

儘管有人抱怨好市多只有大宗批量香蕉販售，但許多人卻表示「家裡有六個小孩，若沒有按時供應所需香蕉，孩子們會抱怨」，也有人指出「孩子們總大量吃相同食物，好市多剛好能滿足此需求。」

然而，當孩子長大搬出去，可能須重新考慮好市多購物習慣。若家中只剩普通飲食者或少量進食者，取消會員可能是明智的選擇。當然，若習慣好市多便宜的汽油，或購買大宗生活用品，仍可選擇好市多，也可透過簡單策略，最大程度提高好市多會員獎勵優惠。

會員共享問題

根據規定，好市多會員技術上可與一位家庭成員共享，但這種分攤方式並非簡單的一半一半。想共享會員資格，可能須遵守協議，信任雙方在花費、分攤交通上都能彼此達到公平的方式。若會員共享行不通，可考慮找其他人分享會員，甚至乾脆取消會員資格，在其他商店找尋其他價格相當的商品。

更便宜的商品

好市多並非每種商品都是最低價。舉例來說，有時在Aldi可看見每磅價格比好市多更便宜的黃瓜、草莓和藍莓等農產品，有些甚至便宜25%以上。消費者可在Aldi等連鎖店找到更便宜商品，只是這也意味著品牌穩定性有所降低。

好市多自有品牌Kirkland品質可靠穩定，還有經過審核的供應商提供固定商品，但Aldi之類的零售店，則通常會有一些沒聽過的品牌。然這對水果、蔬菜和許多常見商品來說不是問題。

取消黑鑽卡會員降為普通會員

假設不想取消會員資格，又吃不了那麼多食物，可考慮將原本的黑鑽卡會員（Executive）改成金星會員（Gold Star），每費從 130元減少至65元，價格減半，也可享受好市多折扣和頂級退貨政策。

根據計算，黑鑽卡會員者，一年內須在店內花費3250元才能回本，若低於此金額，可考慮改為金星會員，並與Trader Joe's等零售店混合購物。此外可同時搭配適合的信用卡，在好市多購物時得到額外回饋獎勵。

好市多 信用卡 Trader Joe's

上一則

今年房市可望強勁反彈？加州房仲協會改口：誤判

下一則

「國際小偷」無人機踩點 南加富裕區頻遭洗劫

延伸閱讀

華人返國狂掃美國好市多必帶手信 巧克力、辣醬、保健品上榜

華人返國狂掃美國好市多必帶手信 巧克力、辣醬、保健品上榜
好市多連22年前買的電視都能退？ 網友熱議：有可能

好市多連22年前買的電視都能退？ 網友熱議：有可能
疑遭汙染 好市多召回暢銷羊角麵包

疑遭汙染 好市多召回暢銷羊角麵包
台好市多客家鹹豬肉藏「黑化版」 網怒：員工太隨便

台好市多客家鹹豬肉藏「黑化版」 網怒：員工太隨便
好市多暢銷羊角麵包召回 疑似調味料污染

好市多暢銷羊角麵包召回 疑似調味料污染
全世界最小好市多在阿拉斯加 逛起來和其他分店不同

全世界最小好市多在阿拉斯加 逛起來和其他分店不同

熱門新聞

好市多烤雞是店內明星商品之一。（好市多官網）

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

2024-11-17 20:45
好市多入口處擺放了兩台掃描儀，顧客進入店內前須刷會員卡。（記者張庭瑜/攝影）

分析師：好市多會員卡掃描器已帶來收益

2024-11-18 01:14
好市多上架的這款瑞典布來自華人女企業家公司。（記者王若然／攝影）

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

2024-11-20 19:49
出租房屋，資深華人房東有技巧。（記者啟鉻／攝影）

避免惡房客 資深華人房東分享找到理想房客實用技巧

2024-11-21 01:20
人們高舉抗議標語，反對在亞凱迪亞市建立Elara住房項目。（記者邵敏／攝影）

近400人聚集南加華人區市府 反建遊民屋 質疑開發商

2024-11-20 19:37
新冠疫情期間的紓困支票，當時的總統還是川普，但他明年上任後，應該不會再發紓困金。（美聯社）

川普當選明年初再發紓困支票？ 國稅局：都發完了

2024-11-19 20:00

超人氣

更多 >
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」