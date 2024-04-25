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紐森擬允亞州醫師在加州執行墮胎

編譯組╱綜合報導
紐森計畫允許亞利桑納州醫師在加州提供墮胎服務。(圖取自加州州長臉書)
紐森計畫允許亞利桑納州醫師在加州提供墮胎服務。(圖取自加州州長臉書)

加州州長紐森24日宣布一項提案，計畫允許亞利桑納州醫師在加州提供其患者墮胎服務，以規避亞利桑納州近乎所有的墮胎禁令。

提案僅適用在亞利桑納州有良好信譽的有執照醫師與其病患，並僅持續至11月底。亞利桑納州1864年頒布法令禁止幾乎所有墮胎，除非母親有生命危險。

紐森表示，保護墮胎機會是「基本積極行動」並且「對婦女和女孩的尊重」。有關亞利桑納州的這項法律，為第一個將直接影響加州的邊境州法律，不僅是對命運與未來的認知，而是嘗試走在法律前面。

紐森加入「加州立法婦女核心小組」並倡導宣布這項提案。立法人士認為，亞利桑那法律「嚴厲」(draconian)，並表示加州有義務參與其中。法律須在立法機關參眾兩會各獲得三分之二票數通過，然後才能到紐森辦公室。在他簽名之後，立即生效。

婦科醫師暨加州醫學會會長史提爾托斯(Dr. Tanya Spirtos)表示，不幸的是，亞利桑納州墮胎患者將不得不前往州外地點，欣見加州介入提供協助。她強調，所有個人醫療決定，包括有關墮胎決定，都應由患者與醫療保健提供者討論後作出。禁止墮胎的州法律，將導致醫生僅僅為患者提供挽救生命的醫療服務、就可能受到傷害。

除了亞利桑納州，其他14州也禁止懷孕各階段的墮胎。儘管加州墮胎從未受到嚴重威脅，但被廣泛視為2024年之後的潛在總統候選人紐森、已將捍衛墮胎權益作為其政府首要任務。

紐森推動將墮胎權寫入加州憲法，批准2000萬元納稅人經費協助支付其他州婦女來到加州墮胎費用，並簽署數十項法律，旨在讓其他州更難調查前來加州墮胎的婦女，包括禁止社群媒體遵守傳票或搜查令。

2022年美國最高法院推翻羅訴韋德案數月之後，加州推出一個公共資助網站，宣傳墮胎服務。紐森並運用2022年連任競選剩餘經費、成立政治行動委員會，出租在共和等領導州設立廣告牌與電視廣告，批評其領導人禁止或限制墮胎。

墮胎 加州 紐森

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